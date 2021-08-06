透视中国大陆监管大整顿的内涵

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆从去年开始对蚂蚁金服IPO喊停，到近期对滴滴出行及补教业的整顿，相关企业市值的蒸发都以千亿元起跳。大陆主管当局这些举措来得突然却有迹可循，目前观察是短期调整让市场回到计划路线，应该无须恐慌。

今年4月大陆市场监管总局开始出手，要求阿里巴巴、美团等网络平台业者要在一个月内检讨并处理“二选一”（亦即禁止在其他平台上架）垄断及其他滥用力量问题，并对阿里巴巴祭出巨额罚款。7月则连续针对滴滴出行、补教业及网络平台再度出手。对于滴滴出行，是以网络安全为名要求与该公司有关的20余个App暂时下架，冲击已经不小。7月底大陆工信部又加码宣布启动为期半年的网络“行业专项整治行动”，聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面问题。

至于对补教业更是使出杀手鐧，由中共中央及国务院联名以减轻义务教育学生校外培训负担为名，要求“学科类”补教业统一登记为非营利性机构、现有业者重新审批、上市公司不得投资、主流及新媒体不得播放校外补教广告，及不得利用假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；按补教业以学科补习为主的运作生态，以上规定近乎于消灭补教服务这个行业。

一连串的出招，每次都让相关企业股价崩盘，哀鸿遍野，甚至传出中国大陆要打压资本主义、离开市场经济的转变。然而先不论执行手段的问题，这些整顿措施都可谓师出有名。中国网络平台扭曲集中的乱象已发展相当时间，BAT（百度、阿里及腾讯）三雄在集团交叉补贴、滥用客户资讯，已经司空见惯，又以强迫客户选边站加上四处并购来消灭竞争，都是众所周知的弊病。补教业更是比资本主义还资本主义，更严重冲击教育及社会发展机会均等。而美团、滴滴也有剥削递送员的问题。

在性质上，这些问题可以归纳为供给端失序造成的需求侧扭曲。去年底由中共中央和国务院联合召开的年度“中央经济工作会议”中，便首次提出了注重“需求侧管理”的新方向，管理重点在于透过短期调控，带领消费量与质的升级因而要合理引导消费、储蓄和投资，要优化收入分配结构，扩大中等收入群体，推进共同富裕。2021年经济工作重点之一，便是“强化反垄断和防止资本无序扩张”。由此观察，无论是蚂蚁金服、网络平台还是补教企业，直接问题都跟市场垄断、资本扩张失序有关，更间接破坏社会群体分配，妨碍了共同富裕目标；虽然监管当局下手有让投资人措手不及之感，但其实去年底已有预告。

归纳而言，半年来的动荡主要再次展现了中国特色的社会主义市场经济，也带来二个提醒：第��，中国计划经济对社会发展向来有一个想像的图像；股市也好、资本也罢，都必须臣服于此，不能抵触这个图像以及妨碍达成的路径。整顿事件提醒我们，对这个图像的更新与掌握，是投资者不能回避的功课。第二，从追求社会公平性及均衡发展角度，这次的整顿或可赢得民意支持，但执行的手段却还是满满的专制风格。特别是下手整顿的对象时机跟幅度轻重都不透明、是否有如政治斗争或施给恩惠等隐藏目的不得而知，加上不守分寸的企业主频频被惩罚，再度提醒我们，在中国大陆党国与市场╱企业的主、从关系不曾改变，也无意改变。