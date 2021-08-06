起诉黄耀明的政治信息

来源：明报

作者：曾志豪

香港廉政公署起诉了歌手黄耀明，指他触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》。最终控方同意签保守行为方式结案，不作起诉。原因是，案件及案情上较轻，黄耀明只在案中唱了两首歌。

这宗发生在2018年的案件，事实过程如此清晰，如果真的以公义角度出发，为何廉署不即时拘捕黄耀明，而要拖到2021年？这期间，区诺轩当选了，也因为选举呈请又被取消资格了，再后来因为其他案件也被拘捕了，甚至连整个立法会选举的游戏制度都“完善”了，在这个时刻、就这么一宗连律政司都同意“案件及案情较轻”的案件提起诉，究竟是基于什么考虑？又如何在“事过境迁”的情况下，维护选举公正？

黄耀明案件同期的建制派候选人都有上台献唱造势提供娱乐，却未被指控，更遑论历年来的蛇斋饼糉、掌心雷等等事件，不了了之。近期建制派、港府都卷入疑似“揼邪骨”、“鲍鱼饭局”等等涉及公职人员行为失当以及政商利益瓜葛的事情，却未见执法部门进一步调查跟进。

追究到底 斗争对象无限制

如果是政治斗争行为，又传达什么信息？

第一，追究到底。《人民日报》、新华社对教协的指控，是讲到“自成立起，香港‘教协’的所作所为就与教育背道而驰”。新华社的旧帐翻到和支联会的关系、占中时的表现，所以教协无论做什么切割、退让，都无补于事。黄耀明和区诺轩，都是涉及2019年之前的选举案件，也就不难明白政权的清算是没有时限。

第二，斗争对象无限制，不止停留在政治领袖或传媒大亨，连异见的文艺界人士，也要敲打。因为北京以“全国各界”的“全称”去表达团结、民心向背的统一局面，文艺界是“各界”之一，又岂容有不忠诚的文艺界？

所以不要心存侥幸，以为自己的界别“不涉及政治风险”，从此只有“各界代表”，个个都是“忠诚各界”。

作者是传媒工作者