陈一新：军舰云集 南中国海掀波

来源：中时电子报

作者：陈一新

最近，美国盟友如英国、德国、荷兰都派遣舰队或军舰前往南中国海，与美国、日本、印度、澳大利亚“印太四方安全对话”（QUAD）伙伴在南中国海与周边海域举行一系列的联合军演。中国与美国为首盟国对此都采取低调，但南中国海在此次美国与盟国海军云集后，恐不免成为国际水域。

英国航母“伊丽莎白号”率领由导弹驱逐舰、导弹巡防舰、补给舰各两艘与一艘潜舰所组成的打击群，是英国一个世代以来所集结的最强大海空武力，目前正驶往亚太水域，参与QUAD四国举行的多项军演。虽然德国海军只派遣一艘巡防舰前往南中国海参加由QUAD四国举行的联合军演，但这是德国20年以来首次，意义非凡。印度则派遣一支由导弹驱逐舰、导弹巡防舰、反潜护卫舰、导弹护卫舰各一艘的特遣舰队赶往南中国海，参加QUAD与东南亚新加坡、越南、印尼、菲律宾在南中国海以及周边海域，举行多项联合演习。

从这次未演先轰动的南中国海联合大军演的相关发展来看，可以分析出几个特色。首先，中国与美国为首的盟国都无意扩大或渲染南中国海大军演的重要性。连“战狼外交”的代表性人物、中国外交部发言人赵立坚，也只是警告美国为首的盟国“不要轻举妄动”，并表示希望“不要损害地区和平”。美国则表示华府希望确保南中国海的自由航行权，强调本区任何国家都不应霸凌其他国家。在美国为首的盟友大阵仗压力之下，7月间曾对英国驱逐舰开火的俄罗斯则选择缄默。

其次，这次前来印太地区的英国航母打击群经过东沙群岛后，特别不经过台湾海峡，反而绕道巴士海峡沿台湾东部北上。德国所派遣的一艘巡防舰则在行经南中国海时避免闯入中国宣称所属岛礁的12海里之内。英、德军舰的行为显示他们相当自制，无意与中国正面冲突。在英国航母打击群之中，还有一艘荷兰巡防舰与一艘美国驱逐舰，显示英、荷两国还是得依赖美国的强势领导。未来，如有任何军舰闯入中国宣称拥有的南中国海岛礁12海里之内，一定是美舰所为或带头。

第三，从美、英、德、日等国政府的声明观之，他们的共同诉求就是维持南中国海的自由航行权与自由飞越权。在这次美国为首的盟友南中国海大军演之后，南中国海可能不再是北京心目中的内海，而成为一个国际水域。美国总统拜登的厉害之处就是在外交上“谋定而后动”，盟国舰队东来的背后，有强大的各种联盟作为支撑，包括G7、欧盟、北约、美日安保条约，以及英日准联盟等。

面对此一新情势，如何化危机为转机，将考验拜登与习近平的政治智慧。

（作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授）