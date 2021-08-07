五月缺水八月淹水，一出前瞻荒谬剧

来源：台湾联合报社论

全民正苦于抗疫，台湾中南部近来更同时饱受淹水之苦。不过三个月前，台湾才历经一场百年大旱，各地水库几乎见底；谁能料到，百日之内竟旱涝交织而至。四年前，蔡政府投入2500亿元（新台币，下同）前瞻建设水环境计划，夸言要让台湾不缺水、不淹水；没想到，三个月内台湾从缺水演到淹水。事实证明，施政不做务实功只重大内宣，都通不过老天爷这一关。

历任政府都在喊治水，从扁政府编列八年800亿的治水计划，并一路追加到1160亿；马政府的流域综合治理计划，又投入660亿；蔡政府又假“前瞻”之名，再加码两千多亿元。其中，民进党主政的中南部县市，往往能分得大把预算。但十多年下来，并未改变淹水的宿命，不待颱风检验，往往一场豪雨就打回原形。原因是，这些预算多半流于绑桩，数千亿公帑变成打水漂。

近年极端气候愈发频繁，旱涝交替，成了台湾的现在进行式。数月前，我们才经历罕见大旱，农田休耕，一些地区民生用水供五停二，水库干涸。四年前蔡总统宣扬“水环境计划”时夸口，将为台湾打造不缺水、不淹水的未来；结局却是台湾刚熬过缺水，立刻又迎来大淹水。所谓前瞻治水计划，其实拿了大笔预算让地方做一些皮相的水环境治理，甚至破坏了原本的生态。当初胡乱填写的考卷，如今被老天爷死当也是刚好而已，只是苦的是人民。

除了假治水真绑桩外，蔡政府从不务实面对气候变迁问题拟定因应对策，甚至还违逆节能减碳的世界潮流。极端气候是全球性问题，近来欧洲西部遭遇百年洪灾，中国大陆郑州历经恐怖暴雨，都加速了欧盟推进减排的脚步。欧盟拟于2030年降低55％的温室气体排放，全球大国近期陆续喊出2050年净零碳排目标。反观台湾迟未宣示，连《温室气体减量及管理法》修正草案都还卡在环保署。

欧盟上月公布碳边境调整机制法案，2023年至2025年试运行，并将在2026年起正式对出口至欧盟的高碳排课征关税。碳关税实施在即，台湾至今未制定碳费征收机制，在政府不愿面对节能减碳的全球趋势下，政策不明、进度落后，也是必然结果。不仅如此，苏内阁更是大开节能减碳的倒车。为降低移动污染源，赖清德在行政院长任内曾宣示，从2020年起以每年平均约5％的速度限缩约五万辆机车牌照的发放，并在2035年达到禁售燃油机车的目标。但这些目标，在苏揆上任后不久，就在业者的压力下喊卡。

不仅如此，环保署更屡屡推出争议补助政策。过去民众淘汰二行程老旧机车换购电动机车，可享分级补助；但环保署提出新购补助，消费者不必淘汰老车，新购电动机车即可申请补助，完全无助减少移动污染源的排放。更可议的是，新购电车补助于去年取消后，环保署又在“油电并行”政策下祭出七期燃油车换购补助，比照电动机车每辆补助五千元，各县市也纷纷效法加码。

这项错误补贴政策，造成七期油车换购热潮，补助数量达电动机车的五倍以上，造成电动机车增幅大倒退。更荒谬的是，其补助款竟来自空污基金，去年共补助14.9亿，燃油机车就占九成，几乎吸光所有基金。环保署长张子敬是苏贞昌的子弟兵，从阁揆到署长，都在做永续的反面示范。

极端气候步步进逼，但蔡政府只做表面功夫的治理心态，及讨好业者的反永续作为，不怕把台湾推向“气候难民”的困境？