奥运照妖镜 照出“正名”错乱情结

2020东京奥运即将进入尾声，台湾选手此次在奥运舞台上“穿金戴银”，创下前所未有的佳绩，全台欢腾。然而，在为期两周左右的赛事当中，显然选手的表现愈是杰出，奥运这面照妖镜，就愈是把台湾人的“中国情结”照得无所遁形，更显露大家的精神错乱。

首先，当然是“中华台北”的争议，历届奥运都要被拿出来检讨一次。而此次，台湾的选们在国际的注视下扬眉吐气、一展身手，民众更得津津计较，希望是“台湾”被看见，连长年默默协助台湾体操选手培训的瑞莎发声支持“中华队”，都会被网友出征，仿佛就算对这片土地做出实质贡献、衷心力挺台湾的人，只要叫错名字，都是十恶不赦。

台湾人一方面不愿面对“中华台北”称谓的国际现实，另一方面又迫切的想要被世界看见，于是在东奥正名公投之后，只能拿自己人开刀，例如开始抓媒体毛病：为什么转播不称“台湾队”？为什么转播画面上还是放“TPE”，而不是Taiwan? 殊不知，转播画面是自于海外，转播媒体未必能轻易处理画面，而台湾的队伍在奥运确实就叫中华台北队，播报时称中华队，又有何错？

而台湾人集体热衷于私下正名的同时，又喜洋洋的乐见举重选手郭婞淳勇夺金牌，一下子忘记她曾表态忧心东奥若正名，恐影响选手出赛。反对东奥正名时，选手被打成不爱台湾的异见分子，夺下金牌后，又拱成台湾之光，别说选手错乱不错乱，台湾人错乱不错乱？

再说19岁的桌球选手林昀儒，与世界排名第一的中国大陆选手樊振东力拚到难分难解，虽然最后仍旧不敌，也未能在铜牌战中胜出，但高超的球技有目共赌，前途更是不可限量。但就在比赛结束后，立即有人“揭露”他曾在大陆受训。

一开始是“台湾价值”充满的网民，批评林昀儒是大陆训练，好像他因此就不能算是台湾选手；结果挺陆网民又跳出来主张林昀儒的好球技，全要归功大陆，好像在大陆受训，台湾就不再台湾。

扭曲的思考跳脱不出“非我族类、其心必异”的民族思维，于是各种民族情结都在发酵，既要阻绝、非要强调血统纯正，同时也在收编、欲把荣耀归功到特定旗帜之下。而台湾的包容，在民族大旗之下，变得愈来愈狭隘，一如某立委形容桌球混双选手林昀儒和郑怡静拿下的铜牌，才算是台湾真正的奖牌，把入籍“中华民国”的桌球好手陈静视若无物、藏入历史封存。

台湾自由民主所提倡的大肚包容，无疑是双重标准。我们可以认可瑞莎是台湾人（但是喊中华队加油就不行），也��接受捷克参议院议长韦德齐喊：“我是台湾人”，但凡是跟中国大陆擦上边，休想与台湾站在一起。

面对奥运竞赛，很多人唱高调，强调注重的是运动精神、欣赏的是选手拚搏的勇气，但对上中国大陆之际，又分寸大乱，终究是“好想赢中国！”

于是奥运竞技场，成为两岸角力的延伸，台湾人平时的国仇家恨，被政党操作的仇中对立，一股脑投射在运动选手身上。对岸亦然。

台湾观众看比赛绑手绑脚，一方面要区分自己，欢呼要用台湾用语（殊不知，叫得很开心的“小林同学”分明是大陆用语），情绪须激动，但态度要谦和，因为整体表现，要比大陆的“小粉红”来得高尚（事后发现，台湾酸民对自家选手，也没有那么体谅，当年台湾棒球队在国际赛中首输大陆，相信酸言酸语也没有比较少）。

而在奥运即将结束的当下，台湾人又喜滋滋瞧着台湾艺人在大陆遭网民霸凌，露出幸灾乐祸的笑容，一副“谁叫你要去大陆赚钱？”的模样，绝口不提，台湾极速萎缩的市场，也想不起来过去对网路霸凌的反对和厌恶。

台湾的民族情结已然是：我管你在台湾赚不赚得到钱，去大陆赚就是罪恶，碰红色就是辱台，至于台湾出口大陆占总出口的四成，近年来更屡创新高、台湾今年首季对大陆出口年增率高达41.1%，大家则选择性遗忘。既要面子，又要里子，已成台湾对大陆的普遍态度。

只能说幸好，羽球场的场地不是红色的，否则台湾羽球选手“麟洋配”，夺取金牌的决胜In点，就不再是象征台湾精神的美丽画面，说不定仅成一个夺金的注脚。毕竟，当台湾人看到敏感的名字、旗帜、颜色，就再也看不到任何那些真正代表台湾的精神和美德了。