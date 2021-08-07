美国媒体奥运奖牌榜的政治正确

东京奥运已经临近尾声，不少运动员艰苦训练的成果亦陆续反映在不同的赛事项目的金牌和世界纪录上，场内场外都出现很多动人的画面。不论是运动员在比赛场上拼搏的精神，还是背后默默贡献的家人或教练团队都令不少人为之感动。中国以金牌数目暂时位列2020东京奥运的奖牌榜之首，领先美国和东道主的日本，而香港亦因为早前香港运动员张家朗赢得男子剑击赛子而有一金两银两铜的成绩。

当中国代表团暂时在金牌榜上领先美日等国家，有网民就发现了美国媒体“另类事实”的奖牌榜排序方式——以总奖牌数计算名次的方法。8月6日，取代了原有国际奥委会奖牌榜以金牌总数计算的“黄金标准”下，美国以92面总奖牌“反超前”中国，成为“世界第一”。尽管按照“黄金标准”的奖牌榜仍能在美国的媒体中找到，事件仍然引发外国媒体的报道，同时引来不少网民讥笑“美国媒体找到成为世界第一的办法了”。《纽约时报》的图表编辑Josh Katz在纽时的网站回应事件，表示“计算奖牌其实有很多方式......最佳的方式应该介乎金牌总数和奖牌总数”。然而，美国媒体的另类手法呈现奥运的排行榜，难免令一些人认为“山姆大叔”沉迷在“精神胜利法”之中。

“另类事实”的歪理

美国媒体是次的奖牌榜排序方法可笑之处就是推翻了世界的标准以至自己以往计算奖牌方法，为求“重回世界第一”可谓无所不用其极。在过去2016年的里约奥运和2012年的伦敦奥运，美国的国家代表团都创下非常好的成绩，分别以46面金牌连续两年雄据榜首。除了国际奥委会继续沿用一贯计算的方法排行国家的金牌数目，《纽约时报》亦一样以金牌的数目进行排序。尽管《纽时》亦曾以人均奖牌比率的方式报道伦敦和里约奥运，是次以总奖牌总数来排序仍然是首次。

有评论指出奥运奖牌镑不应只突显金牌数目，这是没杀了其他运动员的努力。运动员艰苦训练备战奥运，他们的努力当然亦不应被遗忘。的而且确，比赛赛场上每一位运动员的努力都值得尊敬，每一位运动员无论是否获奖，能够参与奥运项目本身已是令人钦敬。然而，论者提出奖牌镑不应把其他运动员的努力遗忘，那么第三名以外的运动员的努力又谁来反映？奥运比赛竞技争取赛场上的冠军，奖牌排行榜亦自然是反映金牌数目。

尊重每位运动员的努力和贡献是所有人都会认同的事情，奥运场内场外的确有很多动人的风景，无论是运动员场上的努力、背后的训练，还是教练团队的投入，都值得欣赏和赞扬。然而志在参与是事后的感受和安慰，落场比赛就是就是出尽力拼搏的时候。而表达对其他运动员的欣赏和支持亦可以另辟途径，奖牌榜就只是反映成绩。正如冠军之所以是冠军就是因为他在项目里的成绩超越其他选手，依照统一、客观的标准，胜出了赛事，赢取了最高的殊荣，成为了世界第一。美国媒体的“另类”表达方式，未免过于政治正确了。