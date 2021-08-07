国民党辜负连战的破冰之旅

来源：台湾《中国时报》社论

北极航道因气候暖化已可破冰通航，两岸关系却在冰河中继续冻结。台海政治气候异常，应归咎于民进党鼓舞仇中、推动去中，不惜将辜汪会谈的两岸政治和解成果消灭殆尽。如今两岸除ECFA所带来的经贸成果依然延续外，所有交流活动不是停摆就是萎缩，军事冲突的可能性节节升高，台海已成为全球安全热点。而国民党表现软弱，早已失去两岸关系论述的能力与意愿，失去国民党这个安全阀，两岸走向尖锐对抗是历史的必然。

九二共识是相互谅解共识

国民党曾经是两岸破冰的主导方，解除戒严、终止动员戡乱后，先在1991年制定《国统纲领》，随即在1992年和大陆达成两岸关系谅解性的共识，后来冠上“九二共识”之称，接着1993年顺利举行辜汪会谈，搭起官方交流平台，为两岸交流开创新页，这段历史是国民党对台湾、全中国与世界华人的贡献。

在92年的共识基础上，才有扁政府的小三通与马政府的大三通及ECFA，不能否认，ECFA维持不变，是台湾经济能够持续繁荣的重要因素。在政治上，2015年“马习会”、2008至2015年连战、萧万长两位副总统都和大陆领导人在APEC领袖会议会谈，2009至2016年台湾受邀参与世界卫生组织大会、2013年参与国际民航组织大会，在在证明在九二共识基础之上，中共有诚意扩大两岸各表及台湾国际参与的空间。

强健的两岸关系曾是国民党得到多数选票得以执政的关键。在享受和平红利的时代，国民党主导台湾内部两岸关系的话语权；民进党受意识形态诅咒，呈现在外的社会形象不但背离宪政体制，情绪性反中、胡闹或抗中，更得不到主流民意的支持。曾几何时，国民党缔造的辉煌成果却反过来变成原罪，国民党历任党主席难道不该深自检讨反省？

如今的国民党，早已失去了维护法统的道德勇气。且看2005年“连胡会”的历史时刻，那怕当时国民党刚刚历经总统败选，注定在野四年，党主席连战无畏被民进党操弄的狭隘台湾意识，毅然决然赴陆破冰，促成国共内战后双方领导人的首次会晤，《连胡会新闻公报》中的五点共识，成果流泽至今。即将选出的新任党主席，还有虽千万人吾往矣的勇气吗？连战在西安留下“游秦塚而悯万民，跨海峡为创双赢”题词的高度，国民党今何在？

最能创造新机会的时机

更别说自2016年在野后，国民党陷入恐共情绪无法自拔，敬大陆而远之的无能表露无遗，只剩下偶而的、微弱的吁求两岸和平的声音，深怕与对岸稍有瓜葛就被画上卖台的符号。国民党主席不再寻求两岸关系改善，国共论坛停摆至今，以民间交流为主旨的海峡论坛也不再组团成行。国民党做小了自己，也做糊涂了两岸关系。

日渐��近的党主席选举，各候选人莫不以批评民进党失政败德、疫情疫苗处理不力等内部问题为竞争主轴，事关台湾安危与未来发展的两岸关系只聊备一格的在末段结语中提及，甚至不如台美关系受到重视，这种选择性忽略的自欺，怎么让中共看得起这个百年对手？

国民党主席候选人的格局视野如果仅能表现在处理内部政治议题，藉由比赛谁最会骂民进党而出线，担任党主席后岂能不以此为乐、以此为生？将政治生命寄托在永无止尽的政党恶斗，而不追求更高层次的福国利民大计，建立可长可久的两岸功业大利，又如何在未来可能的总统身分上与对岸有尊严的交流？

有智慧者，应务实面对台湾处境，提出“两岸关系白皮书”，说清楚台湾的愿景，向大陆、国际友人、全体民众表明在什么条件下、以什么方式推进两岸交流，拾回两岸互信。在具体落实上，应效法连战前主席“连胡会”的勇气与智慧，赴大陆与习近平会谈，大破大立、大开大闔才是中国国民党主席的条件。

再差也不会比现在更差！现在是国民党最坏的时机，也是最能创造新机会的时机。最新民调指出，民进党完全执政5年，虽极尽能事污蔑九二共识，但仍有35.7%的民众同意以“九二共识”作为两岸交流的基础，还略为领先反对的34.9%，如果国民党党主席候选人们还瞻前顾后，不能掌握先机，就算选上党主席，国民党最多只能是“陪公子练剑”，永远在台下陪人民看民进党乱演一通。