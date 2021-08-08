百万中国冠病疫苗缘何在越南遭遇抵制风潮？

来源：香港01

作者：茅岳霖

胡志明市“人民委员会”（即市政府）授权当地“西贡制药有限公司”购买的500万剂中国产国药疫苗陆续发货，至8月初，越方已收到了其中的100万剂。一些身处疫情中心的市民因此奔走相告。

当胡志明市民众还在研究如何才能排上队时，一场“不反对打疫苗，但不同意中国疫苗”风潮也随之汹涌而来，一些“意见领袖”在社交媒体上呼吁“领导应该先打”、“中国疫苗不够透明”。随着胡志明市副市长杨英德8月4日发表讲话，称运进胡志明市的国药疫苗不会马上组织接种，要先送往“卫生部所属职能机关按规定流程审定”，这场风波才勉强告一段落。

问题也随之而来：曾在7月中旬希望中国“无偿援助500万剂国药冠病疫苗”的越南，是如何掀起这种反中国疫苗情绪的？

从近期的越南“第四波疫情”看去，外界可以发现这场基于最先发现于印度的Delta变种冠病病毒的疫情在7月下旬后出现了急转直下的态势。7月22日时，越南累计患者暂为6.2万人，此后，越南日新增患者均在万人上下。

到8月5日，越南冠病患者已达17.78万人。其中其第一大城市胡志明市以日增患者数千人、感染者总人数超过10万人遥遥领先。这种紧迫的局面使此前安排“自由接种”的越南当局从7月30日开始安排胡志明市、河内等地分批次全民接种。随着胡志明市方面购买的500万剂国药疫苗逐渐到位，越方藉助计划背后的不和谐音也随之而来。

不可否认，越南政、商界对于中国疫苗的态度仍然是以积极应用为主，譬如此前越方依讬中国“春苗计划”获取数十万剂疫苗后，就先在中越边贸地区大举接种，在民间颇受好评。到8月1日，越南地产巨头万盛发集团还斥资购买国药疫苗，为该国最顶尖的胡志明市“统一医院”医护人员集体接种。在越南当局也在设法寻求中国“无偿援助”之际，这场抵制中国疫苗的风声就稍显诡异。

不过，环顾越南社交网站，外界可以一眼看到这场风波的真正诉求，这场从面簿（Facebook）蔓延而来的风潮有一个核心议题，即“西方疫苗是好疫苗，中国疫苗则是廉价品”。譬如一名叫林黄武（音译）的胡志明市市民就指出，目前胡志明市有多种疫苗可供选择，很多混迹社交媒体的越南市民最希望接种美国辉瑞疫苗，其次是阿斯利康，再次才是国药疫苗。面对着国药疫苗大批到货的局面，胡志明市希望注射西方疫苗的市民就借故发声。

事实上，越南社交媒体掀起的“不打中国疫苗”的风潮只是近期��南亚国家类似风潮的余波。在这场风波中，造成骚动最大的国家是泰国。在7月11日，以路透社为主的多家西方主流媒体称“600多名接种了两剂中国科兴生物疫苗的医务人员感染了冠病病毒，当局正在考虑提供另一种疫苗以提高免疫力”云云，由此开始了东南亚国家抵制中国疫苗，并注射西方疫苗为“加强针”的热潮。

不可否认，科兴疫苗在泰国医护群体中的口碑仍然存在，报道中的六百多名感染者较之泰国67万注射了可行疫苗的医护人员，就显出了足够的保护效力。但泰国各界对这一细节已不再探究。考虑到科兴疫苗亦为泰国军政府招致而来的商品，抵制它甚至有了与当局示威的潜台词。相比之下，国药疫苗因为得到泰国王室背书才免遭此劫。此后，这一风潮又蔓延到马来西亚、印尼等大规模接种中国疫苗的国家，而越南在此期间只是掀起了一些波澜。

从某种意义上来说，越南方面的“抵制”可能终究只是一种民间面对中国而失去理智的行动，河内当局在北京与西方之间仍懂得相应的分寸。但面对不受自身掌控的网络与社交媒体，长期驭众有术的河内当局也会有难以控制民众情绪的时候。幸而，不讲政治的冠病疫情仍能让越南民众在恐惧之后迅速理智下来，并在接种疫苗的问题上不再挑三拣四。