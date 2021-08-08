避免“火烧连营”中国恒大涉诉案件将集中处置

来源：路透社

作者：马蓉、黄斌

墙倒众人推，深陷债务危机的中国恒大遭步步紧逼。与去年“上书”求助信函曝光而引发金融市场巨震不同的是，今年以来各地关于恒大及旗下公司拖欠工程款、广告费等诉讼纠纷案纷纷冒头，这些金额并不算大的诉讼令恒大疲于应对。

不过，这种窘境似乎出现转机。法律界消息人士对路透表示，涉及恒大诉讼案件的地方法院及律师已接到通知，一审民事诉讼将移送广州中院集中管辖。消息人士称，该通知来自于最高人民法院，这有利于防止恒大的资产被不同的诉讼案瓜分。

“只有已经立案的才会收到通知，直接移送”，其中一位消息人士称。

他并指出，这一定程度上是在保护恒大，如果各地都起诉恒大并冻结当地的资产，当地的恒大公司就无法正常营业、资金不能周转，对恒大整体运作不利。

“逼得太急，容易火烧连营，这样集中处置后恒大获得喘息的时间，可以通盘考虑，也减少了金融风险”，一位中国国内资深基金界人士说。

今年6月以来，恒大先后曝出商票逾期、存款遭冻结；关联公司挪用预售资金、拖欠工程尾款、拖欠广告费等多项诉讼。三大国际评级公司均下调恒大评级，并认为其违约风险正在上升。

从案件审理的时效性上来讲，上述消息人士表示，集中管辖后“广州中院就一件件审理呗，这比全国各地每个法院审理一个案子要慢多了...如果一个地方的资产被冻结，恒大也能有精力去应对。”

一位保险资管人士指出，诉讼集中管辖在技术层面上可以帮助恒大摆脱“疲于应对”的局面，这同时也是监管掌握主动权的表现，避免恒大对金融机构、上下游供应商频繁制造动荡，如果要违约也要有序违约。

中国恒大周五收报5.20港元，下跌4.59%，总市值仅剩688.9亿港元；过去三个月里，公司股价已跌去逾六成。恒大物业、恒大汽车周五亦跌逾3%。

一位恒大债券持有人亦指出，“对恒大诉讼案件集中管辖，没准是好事，防止小债权人一顿滥诉，恒大之后就可以安心卖房子还债了。”

不过，多名受访的律师对路透表示，集中管辖有违民事诉讼法，不符合保护大多数人利益的司法原则。

一位中部省份省会城市的律师表示，早在2019年恒大资金紧张问题就已初现端倪，但涉事主体或者敢怒不敢言，或是盲目相信恒大有钱，而今年涉讼案件日益增多，多数都与拖欠工程尾款或相关费用未支付有关。

“恒大的案子比较多，���欠工程尾款比较严重，或者与业主相关，涉及到小区地库、买房返佣金等问题。”他说。

他表示，现在恒大多采用“以房抵债”的思路，“用不好卖的楼层以及地库顶账，这种就属于比较难实现（回收现金）的方式。”

该律师亦是恒大楼盘的业主，他表示，2019年时恒大曾给购买新房的业主6万元（人民币）购买家具的券，“但后来商家都不认了，因为恒大不支付款项，商家也吃亏，但都敢怒不敢言，也是相信恒大是有钱的。”

评级机构则以调降评级的实际行动表达其看法。标普全球上周一将中国恒大及其子公司评级从B+连降两级至B-，短短十余天后，周四又火速将其评级再度从B-下调至CCC，且展望负面。

“我们认为恒大集团面临困境的根源在于融资受阻，且债权人可能会进一步收紧对恒大集团的敞口。”标普全球在周四的报告中称，负面展望反映恒大集团的流动性状况日益弱化，无法偿付风险不断高企。此外，资产出售计划虽规模较大，但存在不确定性。

恒腾网络上周日公告称，遭主要股东之一的中国恒大减持共11%股份，套现约32.5亿港元。

但亦有市场人士持较为乐观的态度。上述恒大债券持有人表示，恒大与海航问题不同，因为恒大的绝大部分资产都在国内，“现在还有700多块地，还有很大空间”。

中国恒大年报数据显示，截至2020年12月31日，恒大总土地储备项目798个，总规划建筑面积2.31亿平方米，土地储备原值为人民币4901亿元。

路孚特数据显示，明后两年恒大集团到期债券规模(以人民币计)分别为496.78亿元、553.1亿元，约占全部到期债券规模的61%。

恒大集团6月下旬称，其有息负债约5700多亿元人民币，与去年最高时的8700多亿元相比，大幅下降了约3000亿元；据此测算，恒大有息负债降幅约为34%。去年3月至今，该公司用自有资金已累计归还七笔境外债券本息合计约106亿美元（折合约823亿港元），并且全以自有资金偿还。