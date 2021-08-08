香港政界猛人出手培训政治人才

来源：星岛日报

作者：杜良谋

社会常指香港缺乏政治及管治人才，近来建制阵营开始推出更多培训课程与平台，除了民建联高调“招兵”的“政道——治政理念研习课程”及较有名气的“清华大学高级公共管理硕士（EMPA）香港政务人才项目”，原来建制圈子内也有其他培训，这些项目一直未有人注意，至公务员事务局局长聂德权日前在社交平台放上自己应邀出席培训班的相片，意外令四十多名政治新星曝光。

聂德权7月31日在facebook及instagram上载一批培训班相片，指自己上午应邀出席一个“香港现代治理能力与战略思维”培训班，与四十多位来自不同政党、团体及专业领域的年轻学员分享。其中一张照片是他与四十多名学员的合照，有多名建制政党中人、地区工作人士、青年工作者、媒体及中资界別人士等。当中坐头排的包括早前证实不入“热厨房”并转投商界的叶傲冬、香港政协青年联会常务副主任李旷怡、自由党副主席李镇强、早前与新民党李梓敬合组KOL顾问公司的梁思韵等。

照片后排还有不少新晋政治人才，当中有多名民建联成员，他们分別是早前曾追击羽毛球代表伍家朗穿黑色无区徽球衣的民建联成员暨教联会副主席穆家骏、民建联中委暨新社联副理事长兼总干事李世荣、全国青联委员林琳、青年民建联副主席刘毅等。其他党派和界別人士包括全国港澳研究会理事黄梓谦、经民联及西九新动力成员梁文广、新民党及公民力量将军澳北分区委员会副主席陈志豪、凤凰卫视新闻副总监黄芷渊、亚洲电视企业传讯总监黄守东等。

据了解，此次参加培训班的四十多人，其实是中联办主动“招手”、被视为具有潜质的人才，有兴趣人士可报名参加培训计划，获拣选后将会接受长期培训，以为香港增加将来可用的爱国管治人才。据知，培训计划不时举办不同主题的训练班，而在聂德权社交平台曝光的就是其中一期训练班，以“香港现代治理能力与战略思维”为主题，为期六至七星期，每星期一堂课，每次均有重量级人马分享，历时约两至三小时。

除了聂德权就“香港行政体制与特区政府运作”作分享，据悉其他重量级嘉宾还有《基本法》委员会前委员及北京大学法学院教授饶戈平、全国政协副主席梁振英、政务司司长李家超，以及财政司司长陈茂波等。课程设有问答环节，解答各人在不同议题的疑问、甚至是在实际工作上的难题，例如梁振英分享的“爱国者治港”一课中，便有地区人士提及改制受到街坊质疑，当时梁振英呼吁众人要有承担，坚定爱国立场及做好解说工作。