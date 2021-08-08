中国企业15品类的全球市场份额超三成

来源：日经中文网

世界IT（信息化技术）和电子零部件的对中国依存正在进一步加强。日本经济新闻调查主要产品和服务的市场份额发现，液晶面板和电池零部件等，中国企业占三成以上份额的品类达到15个。虽然美国政府推出加强尖端产品的本国生产等措施，但构建不依赖中国的供应链的难度浮出水面。

以世界经济活动中重要的最终产品、服务、核心零部件和原材料等总计70个品类为对象，实施了2020年的“主要商品与服务份额调查”。需求因去碳化趋势而增加的太阳能电池板和车载电池等环保领域、有助于云服务等企业业务创新的数字化转型（DX）等相关领域包含在内。

中美围绕经济安全保障的对立日趋激化，世界经济的分裂趋势加剧。美国要求在政府采购中增加美国造原材料等的使用，同时采取行动扩大半导体等的本国生产。日本也将推进半导体等供应链的强化。

但是，通过调查结果可以发现，在重要产品上严重依赖中国企业的情况浮出水面。中国企业占三成以上份额的有智能音箱、智能手机、摄像头、个人电脑、家用空调和洗衣机等15个品类。其中中国企业在13个品类上掌握最大份额。

隆基(LONGi Solar)2020年在太阳能电池板领域跃居首位，中国第一汽车集团在中大型卡车领域排在首位。被用于IT产品的中小尺寸液晶面板和大型液晶面板均为京东方科技集团（BOE）排在首位。在属于纯电动汽车核心零部件的车载电池领域，宁德时代新能源科技甩开了韩国LG化学的猛追。

2015年日本企业掌握八成份额的锂离子电池绝缘体也是上海恩捷新材料科技以22.3％排在首位。旭化成的份额仅为14.5％。

在5G通信网建设不可或缺的通信基站领域，华为技术排在份额首位。美国显示出强烈警惕感，在同盟国调整采购的趋势扩大，但市场份额仍增至近四成。此前有观点认为，中国高科技企业将难以采购零部件和在欧美销售产品，但实际上影响轻微。

美国企业在服务器和路由器等IT主要基础设施等24个品类上排在首位。另一方面，日本企业居首位的品类仅为7个。复印机、多功能一体机和数码相机等市场呈缩小态势的品类突出。在增长领域的客户争取方面陷于被动，产业的新陈代谢迟缓。

德勤的合伙人冈野敬介针对重要产品采购依赖部分国家表示：“事故、灾害和外交问题导致的采购风险高，在价格谈判等之际立场变弱”。重要零部件的争夺战激烈，目前，半导体短缺导致本田停止部分工厂停工，指出“日本企业有必要构建设想不测事态的供应链”。