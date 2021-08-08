中国行业整顿初露锋芒 市场面临更多风雨

来源：华尔街日报

作者：Jing Yang、Keith Zhai、Quentin Webb

近几个月来，中国叫停了原本规模可能居全球之冠的一项首次公开募股(IPO)，并对一些科技巨头展开调查，导致投资者争相避险，引发逾1万亿美元市值蒸发。

许多迹象表明，事情尚未结束。

投资者、分析师和公司高管认为，中国政府在推动重新调整民营企业与国家的关系方面才刚刚起步，其目标是确保企业更多地服务于中国共产党在经济、社会和国家安全上的关切事项。

这些人表示，中国政府的远大抱负可能对企业产生重大且往往不可预测的影响，取悦海外投资者并不是优先关注事宜。

这意味着，对那些向中国快速增长的企业投入数十亿美元、希望从这个唯一能比肩硅谷的科技产业中获利的人来说，风险更大了。

前互联网企业家、北京智库互联网实验室的创始人方兴东表示，这一轮的治理风暴还没有到开始平息的阶段。他称，中国最大的一些企业多年来一直野蛮生长，存在太多不合规的方面，政府有关部门需要很长时间才能解决这一问题。

高盛集团7月29日的一份综述显示，自去年11月以来，中国监管机构已采取50多项实际或据报道的行动，涉及反垄断、金融、数据安全和社会平等领域，每周至少采取一项行动。

这些行动包括叫停蚂蚁集团轰动一时的IPO，以反垄断问题为由对其姊妹公司阿里巴巴处以28亿美元的创纪录罚款，以及阻止腾讯主导的一桩合并。

如果说有什么变化的话，那就是在7月份行动更加密集：在网约车公司滴滴赴纽约上市几天后，监管机构对该公司启动网络安全审查，以及突然宣布要求现有提供学科类校外辅导的培训机构变更为非营利性质。此外，房地产和食品外卖等行业也成为监管机构的目标。

据知情人士称，在7月28日与一些跨国银行和投资公司代表举行的非公开会议上，中国证券监督管理委员会副主席方星海对与会人员表示，最近的整顿行动是为了解决特定行业的问题，中国无意与全球市场脱钩。

一些与会的金融行业人士表示自己并没有被说服。他们指出，中国政府通过一项行政命令，便有效摧毁了规模数以十亿美元计的教培行业。

中国证监会和国家市场监督管理总局没有回应以传真发送的置评请求。国家市场监督管理总局职权范围很广，涉及反垄断及食品外卖等多个方面。

对于是否有意继续采取行动，中国政府有关部门发出的信号并不一致。

周二，官方新闻机构新华社旗下一家中文媒体批评网络游戏是“精神鸦片”。这篇文章引发了对腾讯热门游戏可能会卷入更广泛监管整顿行动的担忧。一篇文章便足以引发市场抛售潮，可见投资者的神经已经多么脆弱。这篇文章后来被撤下，之后又以一种较缓和的语气重新出现，删掉了“精神鸦片”的说法。

同日，中共最高宣传机构发布新规，限制算法在内容传播中的作用，此举可能会抑制字节跳动和腾讯等公司的发展。该机构负责监管书籍、电影和游戏的发行，没有回复置评请求。

中国政府就目前正在进行的各项调查提供的细节很少，也未说明调查何时完成。在某些情况下，具体政策尚未执行。

据科技公司的员工透露，政府有关部门一直在梳理资料，并质疑一些公司的数据收集。官员们已下载合同和财务记录，并收集了电子邮件和内部通信。

官员们还告诉一些公司，要削减市场份额以满足反垄断要求。

令一些投资者和公司高管尤其担忧的是，监管机构本身似乎也不知道最终会怎样。

中国监管部门7月末提出新的指导意见，要求企业为外卖送餐员提供最低工资和保险等基本福利。其中一位科技公司员工说，一些企业联系了相关监管部门，希望获得更多详细信息，但该部门几乎没有给出指导意见，并表示自己也在了解情况。

中国以前也有根据长期目标突然改变政策的做法。这种做法有时会产生严重后果。2020年12月，中国银监会一位官员表示，在2018年开始整顿行动之后，P2P网贷机构已“清零”。

中国政府之所以实施这一系列最新举措，背后有着更大的目的和更强的紧迫感。

在成功控制冠病疫情之后，中国经济已实现由出口带动的复苏，为中国领导人留下更多微调经济的空间，但这些微调措施也可能引发外国投资者不安。今年上半年，中国国内生产总值增长12.7%，这使得全年经济增速很有可能超过6%的目标。

与此同时，在美国总统拜登上任后，中美关系仍高度紧张。在这种情况下，中国更加将工作重心放在自身安全和增强经济的自主性上。

在这一背景下，中国领导人正在采取坚定措施应对社会、经济和国家安全方面的首要问题，其中有不少多年来久拖不决的问题。

摩根士丹利首席中国经济学家邢自强(Robin Xing)称，这不是中国监管框架第一次突然转向。他表示，这次的不同之处在于，针对的目标是掌握海量数据的在美上市中国公司，这使得此次政策调整对全球投资者的影响更加明显。从以往的中国监管改革来看，邢自强估计，中国新的监管框架需要一到两年的时间才会变得更加明确。

中国还有很多待办事项，其中包括政府希望解决教育、医疗和住房成本过高的问题，因为这些问题可能加大政府遏制人口增长放缓趋势的难度。

中国去年表示，在消除极端贫困方面取得成功，实现了中国数十年来追求的“小康社会”的目标。自那以来，中国的首要任务已转向解决持续存在的贫富差距问题。正是出于对这一问题的关注，中国加大了改善电商领域和其他市场竞争格局的力度，同时也采取了为零工领域雇员争取更好待遇的措施，这些雇员包括为美团等互联网巨头工作的外卖送餐员。

在科技领域，中国的担忧在一定程度上与西方政府对于市场力量、数据使用和其他问题的担忧相似。中国政府还认为科技行业的影响力对自身领导地位是一种挑战，这也是政府采取整顿措施的一个原因。

荣鼎集团的中国市场研究主管Logan Wright称，对于投资者而言，理解其中缘由对缓解担忧的作用是有限的。

他表示：“这并不能真正改变市场对于未来可能会出现更多监管风险以及这件事还未真正结束的看法。”

亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)股权部主管Lyndon Chao称，在就中国的计划安抚投资者方面，证监会所能做的自然是有限的。ASIFMA是一个行业组织，其成员包括银行、经纪行和资产管理公司。

他表示，这些是更高层次的政策，受国家安全和共同繁荣等事项推动；中国证监会可以尝试作出保证来安抚市场，但国家政策不在其控制范畴。

不过，Chao还说：“我确实认为最高领导层是关心外国投资者的，因在美中竞争日益加剧的当下，他们知道自己需要广交朋友，并影响人们。”

对于中国公司被美国交易所摘牌，以及许多中国企业所用法律结构的长期可行性的担心，也助长了市场忧虑。

根据2020年时任美国总统特朗普通过的一项法律，如果中国公司不与美国监管机构分享审计底稿，这些公司最终可能会被美国交易所摘牌。对中国而言，此举可能会让关键数据最终落入外国政府手中，比如这些底稿中可能包括的关于中国消费者和政府机构的详细资料。

最近针对教培行业的整顿行动还特别对公司利用可变利益实体(VIE)的行为施加了限制，VIE是许多从事敏感行业的中国公司为了能在海外上市而采用的合法变通手段。

包括阿里巴巴和腾讯在内的中国六家最大科技公司的股票与2月份触及的峰值相比，市值已总计蒸发了约1.1万亿美元。这相当于超过40%的跌幅。

美银证券(BofA Securities)的策略师最近建议投资者调整持仓，即从中国成长型股票转为持有亚太除中国以外地区的股票，并称外国投资者近些年来涉足中国高成长型股票的投资历程与可能即将实施的战略不相容。

其他一些投资者和分析师认为，最近的监管整顿行动可能会使中国在长期受益，并且在这个过程中也蕴藏投资机会。许多在中国上海或深圳交易所上市的公司，都专注于符合国家优先发展目标的行业，比如半导体、电动汽车和人工智能。

资产管理公司荷宝基金管理公司(Robeco)的新兴市场股票团队负责人Wim-Hein Pals表示，中国仍然具有诱人的投资机会。Pals称，一直以来在中国赚钱都太容易了。他说道，而过去几天的风云变幻肯定已改变了人们的这种看法，到了改变的时候了。

他称，发生改变的是人们的认知，他们意识到有一个实体在中国拥有绝对权力。

