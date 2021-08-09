从东京到北京: 寻找日中主办奥运的连结点

来源：美国之音

作者：向凌

因冠病被迫延期一年，以无观众形式举行的东京奥运于8月8日闭幕。专家对日本政府与民众的表现，给国内与国际留下的形象，以及交棒给北京冬奥的前景，提出多样的观察与分析。

史上最冷清，也最严峻的2020东京奥运顺利落幕。身为主办国的日本在其中的表现如何，成为各路专家讨论的热点话题。

日中关系专家，台湾日本研究院顾问陈文甲在接受美国之音的采访时表示，本次日本在主办东京奥运值得肯定与有待改善之处大致各半。

他说：“值得肯定的是，日本将其傲世的‘社会5.0’超智慧科技，在以人为本的思惟下，串联AI、机器人、大数据、物联网、无人机、动漫等元素植入东奥的举办工作，再一次让世人见证了日本科技、经济与文化的强权地位，同时也藉由高科技的诸般运作，在疫情肆虐情况下，仍能如期如质地完成奥运。”

日本运动社会学家，明治大学政治经济学部教授高峰修认为，日本在举办本次奥运的表现差强人意，只有因偶发事件而受到重视的性别平权勉强可以称为进步。

他告诉美国之音：“前奥运组委会主席森喜朗因为歧视女性的发言辞职，组委会觉得造成负面社会观感，成立了一个前所未有处理性别问题的小组。组委会也开始大量起用启女性成员至40%的比例，并开始制作奥委会出版的《原始指南》(Portrayal Guidelines)的日文译本，此外还发给媒体作为拍摄选手时的指导方针，所以这次很有性别意识的拍摄状况大幅减少。虽然是出于一个负面事件导致的改革，也凸显了日本对于运动与性别议题的重视方面，比其他的先进国家落后许多，但总算是有开始了。”

他表示，虽然这个改变很小，但或许可以带动在奥运之后社会的“多样性与和谐”的理念，这样才算是举办本次奥运的正面价值。

本次奥运最大的败笔？

对于需要改善的地方，陈文甲认为，日本政府对于疫情的控制不甚理想，在奥运期间各地疫情直线升温，又以举办奥运的东京最为严重，虽然政府一再宣称疫情突然恶化与奥运无关，但是奥运所引起的民间群聚感染，加上号称“防疫泡泡”的选手村也感染严重，都是让本次奥运失去光彩的原因。

他指出，民间多有责难的是，国际奥林匹克委员会（IOC）为了已签定的合约，特别是占其收益75%的东奥播映权，执意举办东京奥运，而日本政府为了顾全国际奥委会的利益，以及菅义伟个人的仕途，在面临紧急事态的情况下执意举办奥运，把人民健康置之度外，这种做法自然引起诸多民怨，无法透过奥运有效建构全日本人的集体认同感。

日本经济新闻与东京电视台7月26日民调显示，菅义伟内阁的支��率下降至34％，已经逼近日本政坛30%的民调关键门坎。

高峰修也认为，日本政府在疫情控管不佳的状况下，不听专家的意见强行举办，是本次奥运最大的败笔。

他说：“在举办奥运前几天，东京进入第四次发布紧急事态宣言了，民众早已经防疫疲乏不守规则了。这时候呼吁民众，减少出外活动，政府自己却大张旗鼓地举办跨国运动赛事，民众当然更不愿意待在家里。而且即使进入紧急状态，也没有强制规定限制外出群聚，餐厅也可以营业，根本就无法管控人流。政府只考虑利益相关者的因素，根本没有认真采用专家提出的建议，造成奥运期间染疫大爆发。”

日本8月6日全境新增确诊1万5645例，连续3天创新高；累计确诊病例破100万。其中东京都最为严重，连日屡破新高，单日确诊率均超过4000人。

民众态度转变说明什么？

根据全球市场研究调查公司益普索（Ipsos）7月13日公布的民调显示，日本有78%受访者认为不该在疫情下办奥运。

奥运开幕之前，民众确实反对举办，但开幕式的电视收视率高达56.4%（是里约奥运会时的三倍）。 在开幕式上，他在国家竞技场周围进行实地考察，发现由于交通管制，国家竞技场周围的人行道上挤满了人，日本体育奥林匹克广场也是人山人海，就像疫情发生前的烟火大会一样。 奥运会开始后，电视每天都在转播赛事，民众渐渐地不再讨论举办奥运会的利弊了。

高峰修说：“随着情况改变，日本人就随波逐流地很快改变自己的原则，不再重视自己最初的坚持，这就是日本民族脆弱的心智。就像二战前大声高喊‘天皇陛下万岁!’一样，战败时就瞬间变成‘民主主义者’，完全没有思想基础，所以可以马上转换立场。这次让全世界看到了现代日本人这种脆弱而缺乏中心思想的特性。再照这个状况走下去，原来的日本文化就会逐渐消失，取而代之的是一个无原始特点、无色彩的经济强国而已。”

他指出，名小说家三岛由纪夫曾经将战后的高速成长期描述为“空虚”，在这次的东京奥运上十足呈现这种缺乏思想的特性。然而日本要交棒给中国举办半年后的北京冬季奥运，中国人一向给外界自我主张强烈的印象，这种对比会在两个主办国之间特别的明显。

“政治归政治，体育归体育”

陈文甲认为，虽然日本社会对于政府举办奥运的评价有待观察，顺利完成举办确实为国际社会体现了奥运的重要理念。

他认为近来美中冲突升温，日中关系也随之恶化，中国的海警数度造成尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）与南中国海域的威胁，日本官方在中国对待维吾尔、香港等人权议题上有别于以往地频频发声，对于台海议题更是愈发明确地表明立场，但是本次奥运中国代表团派出777人参加，是中国史上境外参赛规模最大的一次，加上在疫情影响时美国总统夫人及法国总统等国政要依然到场祝贺，这展现了日本在国际间的政治影响力，让国际社会全面支持与捧场。

陈文甲说：“此次日本靠着强大的政治、经济、科技与文化的实力，并体现了‘运动拥有改变世界及未来的力量’的赛会愿景，完成东奥的举办，虽在疫情肆虐下饱受人民的批评，惟其向世人展现的是其疫情下的奥运典范足供中国学习，到明年2月疫情尚未被完全控制下的北京冬奥，要如何以超越日本的强劲实力办好冬奥，同时也要落实防疫，稳定国内人民的信心，都是中国要学习与借鉴的。”

陈文甲表示，奥运是在世界面前展示国力的契机与平台，日本为了顺利办成东奥，当然竭尽诸般手段拜托美国能够以“政治归政治，体育归体育”为念，积极参加东奥赛事，也不要带头抵制北京冬奥，因为惟有日美共同支持北京冬奥，才能换取中国相应的支持东奥。相对的，中国会避免“合纵欧亚，反制中国”的美中博弈战场延烧到明年的北京冬奥，也积极地先支持日本的东京奥运。从日中在奥运上的“合纵连横”招式，可看尽大国间的算计，而日本并不落于美中之后。

日本或终将支持北京冬奥

明年2月北京冬季奥运可能埋藏着被抵制的风险。美国众议院议长佩洛西5月呼吁美国与全球主要国家以外交手段抵制北京冬奥。欧洲议会与英国下议院7月通过抵制北京冬奥决议案，日本至今尚未表态。

陈文甲认为，日本在中美之间仍将保持一贯的战略上的模糊，以求安全上紧靠美国，经济上依靠中国，在两边游移获利。唯有通过获得美国的信任及支持，才能达到日本国家利益的最大化下，近期的“日美同盟，对抗中国”仅限于安全保障的层面，而日中双方都深知在政治上、经济上都需要彼此的合作与配合，两国对举办奥运的基调上都是互相合作与支持的。

他说：“日本届时应会采取‘安保归安保、体育归体育’的模糊策略，尤其就国际道义而言，‘礼尚往来，投桃报李’本是应该的，尤其是中国参加东奥代表团达777人，号称是除北京奥运之外，到境外参赛的史上最大奥运代表团，用这么大的阵仗义气相挺被称之为史上最悲情的东京奥运，无疑是对日本这个邻邦表达了高度的善意；而就国际利益而言，常言‘没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益’，日本当然也会期待北京冬奥能够顺利举办，届时在拥有世界的工厂与市场之称的中国获取政商利益。”

高峰修说：“本次东京奥运中SNS(社群媒体)十分活跃，本来影响面各有优劣，但是这次负面的影响已经浮上台面了。中国网民利用SNS对日本与其他国家选手强烈的批评与辱骂行为，已经造成原本就不太好的日中感情更加恶化，双方没有因为体育而变得更和谐。或许会因为SNS的广泛使用，日中前后举办奥运反而让东亚各国的民众对中国更加反感，那就违背了奥运创始人古柏坦希望的‘以体育文化交流促进人类和谐’的初衷了。”