与病毒共存 中国内部惹争议

来源：星岛日报

作者：纪晓华

最近一段时间，随着德尔塔变种病毒的传播，世界很多国家的冠病疫情出现了急剧反弹。中国也暴发新一轮疫情，已扩散到约20个省市，关联病例突破五百宗，多地进入高度装备状态，誓要将新一轮冠病疫情清零。不过，但随着冠病变种病毒的传染性日渐增强，要将疫情彻底扑灭的代价也愈来愈高，中国也开始出现声音，是否应该学习与病毒共存？

有些专家认为，英、美等国与病毒共存的抗疫方式是开放性的，中国以隔离控制为主的抗疫方式是封闭性的。在欧美国家通过广泛接种疫苗实现了“群体免疫”之后，中国的对外开放可能会陷入被动，主张“学会与病毒共存”，实现与世界的正常互通。

复旦大学附属华山医院感染科主任、网红医生张文宏就持这样的观点。他在南京疫情暴发后撰文指出，如今大多数病毒学家都认可冠病是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。“未来中国选择的方式一定是既保证与世界的命运共同体，实现与世界的互通，回归正常的生活，同时又能保障国民免于对病毒的恐惧。”

不过，官方目前似乎仍以“清零”为目标。原国家卫生部部长高强撰文认为，将疫情反弹的责任推给病毒变异的观点，实际上掩盖了政府抗疫失策的责任，是一种新型的甩锅和卸责。对于中国专家建议“学会与病毒共存”，他表示“令人诧异”。

高强指出，人类与病毒是“有你无我、你死我活”的关系，只要中国做好“外防输入”，坚决“御病毒于国门之外”，就一定能够将病毒消灭在人民战争的汪洋大海中。他认为，中国与世界的互通，必须是健康的互通、安全的互通、符合国家利益和人民利益的互通，而不是盲目的互通，更不是不计后果的互通。

尽管高强本身并非专业医生，也退休多年，不一定代表官方意见，但也显示内部存在两种不同声音。