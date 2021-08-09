国民党须设下赖清德防线

来源：中时新闻网

作者：陈冠安

在疫情趋缓后，台湾政治结构出现重大转变，最主要的变化就在原先支持率居高不下的绿营，在蔡英文、苏贞昌与民进党分別在不同民调中出现死亡交叉后，宣告2020抗中保台浪潮的绿色狂潮正式终结。整体来看，民进党进入后蔡英文时代，国民党因党主席选举进入短期内部竞合，民众党则伺机而动，待价而沽。

首先在绿营部分，蔡英文声势走跌，持续以降，将不可避免进入第二任魔咒，而目前台面上的接班人则以副总统赖清德和桃园市长郑文灿讨论度最多。但由于3+11决策和诺富特破口事件，对郑造成相当负面的伤害，因此长期持盈保泰的赖反而逆境突破，在各家民调上皆胜过郑不少。

以美丽岛电子报来说，在“谁最适合担任下届总统”的调查里，赖的支持度就以21.8%胜过郑的6.7%。在中华民意研究协会的数据里，赖的支持率也较郑来得高。甚至在民众党的内部民调里，赖只以28%落后侯友宜的29%，相差不远。即使从声量来看，虽然在3级警戒期间，郑的心情总数是赖的3倍左右，但郑的愤怒比却是赖的2.3倍左右，可以说负面声量大于赖不少。

因此郑在这场夺嫡之争已落于下风，但从两人皆属新潮流要角及新系对追求总统大位之派系目标，赖郑之争或许并不会以外界所评估的两败俱伤告终。

倘若民进党最终由赖出线，对国民党来说，无疑将是相当棘手的对手。首先，由于2020初选，赖反蔡形象鲜明，因此蔡政府的执政包袱对赖将较为轻微；再来是蓝营必须面对善于选举，且将倾巢而出、全力以赴的新系部队。而从前述的民调数据来看，赖清德绝非蓝营可以轻忽的对手，考量到柯文哲的不确定因素，倘若发生如2019年的合纵连横事件，即使蔡执政不佳，支持率已死亡交叉，形势对国民党可说是危机重重。

假使赖清德当选，这不仅是国民党再次重大的政治失利，更可能折损党内S级政治人物，在短期内没有替代领袖的情况下，政治重创将远较2016和2020年来得严重，从而可能改变台湾政党政治生态。而对民众党来说，赖当选也意味着柯文哲未参选或落选，以民众党一人政党的性质来看，也可能复制亲民党与宋楚瑜的衰退路径。从此来看，赖的当选将意味在野力量严重衰退，绿营声势将远超过2016与2020年。

更重要的是，赖清德胜选之后的两任期间，相当可能遇到国际与两岸关系的重大战略转折期，以赖清德长期的“务实台独工作者”的形象与论述，即使采取维持现状的路线，在缺乏互信的情况下，维持海峡和平稳定也将极其困难。两岸之间的缓冲空间将出现前所未有的紧缩。

因此无论是从政党发展、两岸关系及中华民国的命运来看，蓝营对2024这局绝对必须严阵以待，从2021年开始就要避免所有不稳定因素，全力为2024大选做好准备。一旦没有预先排除风险，力拼团结，将可能形成蝴蝶效应，造成不可挽回之伤害。