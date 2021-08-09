特朗普的新挑战：募得的9000万美元怎么花？

来源：路透社

自特朗普去年败选以来，他的“拯救美国”(Save America)募款委员会已募资超过9000万美元，为所有共和党团体中募集资金最多的之一。

这笔巨款说明了这位美国前总统仍牢牢掌握着共和党，但也带来一个问题--特朗普的资金如此之多，即使该委员会在每次国会选举中向单一共和党人提供最高限额的5000美元捐款，也要几十年的时间才用得完。

但“拯救美国”周六提交的一份披露文件，凸显出专家们预计的主要支出：它足以资助特朗普多年的政治集会，为2024年可能再度角逐总统大位做准备，同时还有余力帮助其他候选人。

竞选财务专家说，根据联邦选举委员会规定，“拯救美国”可以为特朗普的政治旅行和活动提供资金，但如果他要参选，这个委员会却不能为他的总统竞选提供经费，特朗普尚未宣布参选。

根据联邦选举委员会的文件，“拯救美国”在2021年上半年的活动中支出逾70万美元。

倡导竞选财务改革的无党派组织Issue One研究主任Michael Beckel表示，积极的集会安排可以花掉几百上千万美元，同时只要这些活动是支持其他候选人的话，也是符合竞选财务规则的。

“他可以用9000万美元来擦亮自己的招牌，有很多事情可以做。”Beckel说。

