谁在抵制北京冬季奥运会？

来源：香港01

作者：黄治金

东京奥运会刚结束，就有人再次议论抵制北京2022年冬奥会。第一时间讨论最多的当然是日本媒体。

《日经亚洲评论》基本上罗列了各种抵制北京冬奥会的声音及诉求。

日本共同社在东京奥运会期间的一篇报道就曾写道，北京冬奥会面临两种担忧，一是疫情，二是抵制声音。该社还引述外交渠道的消息人士的话称，中国领导层正认真考虑相关抗疫举措，确保举办一届安全的冬奥会。最坏的一幕是中国疫情形势严峻，很多“民主国家”抵制这场奥运会。

可能是为了回应日本媒体此类舆论，中国官媒《环球时报》英文版Global Times发文表示，一届成功的东京奥运会为北京冬奥会做出铺垫，抵制北京冬奥会的声音都是政治极端主义作祟。

美国媒体没有借此次东京冬奥会炒作抵制北京冬奥会的声音。美国国家公共电台（NPR）一篇报道只强调，冬天快来了，下一场奥运会否依旧遥远？与此同时，中国官员也出席了此次东京冬奥会，目的之一就是观察东京赛事安全情况和疫情防控的效用。美国《华盛顿邮报》8月7日称，“下一场奥运会，你不用等太久”，因为北京冬奥会将在不到6个月后举办，这也是奥运会时隔不到14年后再次回到中国北京，而北京冬奥会标志着中国再次走向世界舞台。

2024夏季奥运会将在巴黎举办。东京奥运会闭幕后，法新社的报道将关注点立即转向了北京，提到北京一方面要控制新一波疫情，另一方面还要应对有关抵制北京冬奥会的呼声。但和日本媒体集中关注抵制的报道不同，法新社更多从奥运会本身视角谈北京冬奥会。譬如，北京冬奥会应该从东京奥运会汲取经验，尤其在疫情状态下保证赛事正常进行；是否允许观众观看比赛，如何应对观众和运动员之间的互动；北京如何要求外国运动员提前抵达中国，接受中国规定的为期至少两周的隔离期？

自年初以来，呼吁抵制北京冬奥会的声音主要来自美国国会、加拿大议会和欧盟议会以及“逢中必反”的人权观察组织（HRW）和人权观察家，其理由主要是中国人权状况。而政客的借口主要围绕新疆、西藏、台湾和香港议题展开。他们认为，中国的人权和言论自由状况还在不断恶化。譬如，2020年9月超过160家人权机构呼吁国际奥委会将冬奥会举办地移出中国。

俄罗斯索契冬奥会时，西方人权组织找到的理由是俄罗斯禁止向未成年宣传同性恋的法令。这种抵制声音最终都被美国、法国、加拿大、德国及欧盟个別政要和国际组织附和。美国主流媒体也发文公开要求当时的总统奥巴马抵制索契冬奥会，理由是美国不能继续“纵容”俄罗斯。美国国会议员也借斯诺登（Ed Snowden）事件为由施压白宫抵制索契冬奥会。

但事实上，这在这些理由之余，又有多少“为抵制而抵制��的心思？自乌克兰事件、叙利亚危机之��，西方和俄罗斯的矛盾日益尖锐，美国及其盟友就一直在想办法遏阻普京，抵制冬奥会就是其中一种策略。尤其对于普京再次掌权后举办的冬奥会，西方希望看到俄罗斯有机会展现积极的一面。

对于北京冬奥会，西方策略也是如此。尤其在拜登政府联合盟邦加大和中国对抗与激烈竞争的形势下，美欧也乐于就北京冬奥会大做文章。美国国会一些极端政客也在推动对华新冷战。所以，美欧近来出现抵制北京冬奥会的声音，也符合当前西方推动对华新冷战的趋势——毕竟抵制奥运会的糟糕传统，就是由冷战时期传承下来。

到目前为止，还没有任何一个国家宣布对北京冬奥会进行外交抵制，也没有哪家赞助商或企业宣布退出冬奥会。拜登政府之前并未明确提到抵制北京冬奥会，只强调会和盟友协调立场。拜登到访欧洲之后，欧盟议会便通过了不具约束力的决议，要求对北京冬奥会进行外交抵制。但是，欧洲国家内部意见不一。在该欧洲议会通过抵制决议之际，希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）和中国国家主席习近平通话后已明确表态会出席北京冬奥会。

但这并不排除类似的抵制声音继续壮大声势。现在，中国已经陷入西方舆论漩涡，凡是和中国有关的议题，都有可能陷入争议。假如现在中国履行大国责任，就气候变化等全球议题主持召开国际峰会，也会有国家选择抵制。这和当前中国所面临的国际舆论环境有关。

譬如，根据日本共同社8月7日的报道，由于新冠肺炎病例激增和违背民意、赤字办冬奥会，日本首相菅义伟支持率下滑至28%，自2020年9月组阁以来首次低于三成。为了避免成为又一个“短命首相”，菅义伟有可能在今秋国会众议院选举和自民党总裁选举之际宣布抵制北京冬奥会，以此提升自己的支持率，毕竟当前约八成日本民众对中国没有好感。

但菅义伟如何打中国牌，最终还要看美国的态度。拜登政府同一时期也在寻求和中国国家主席习近平举行会晤，这是他下半年外交工作的重点。如果拜登政府屈服于国内施压，推动抵制北京冬奥会，必然会影响习拜会的举行。所以，拜登政府究竟会不会迈出抵制北京冬奥会这一步，关键看未来三个月。