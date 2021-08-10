东京奥运会落幕 开启“北京时段”

来源：明报

作者：欧阳五

由上可知，这是一届延宕整整一年才举办的奥运，前所未有，即使两次世界大战使三届奥运会名存实亡（停办而仍计入奥运届数），2020东京奥运会还是不输任何一届过往完赛奥运，载入史册，青史同时记载：2020奥运会是人类意志的凯歌、人类能力的赞歌，是“人定胜天”的真实写照！

就在开幕前数天左右，官方还表示可能“视新冠疫情随时中止奥运会”，斯时疫情在日本尤其是举办地东京达到峰值；奥运期间，全球染疫人数突破2亿，累计致死超过420万人，日本新冠患者突破百万，2020东京奥运还是横空出世绝然前行圆满谢幕。

2020奥运之成功是日本（主办国）与国际奥委会通力合作的产物，两者都值得赞扬与感谢。于前者来说，除了战瘟神，还要面对赛前过半民意的不支持（要求再延期乃至彻底取消奥运）、福岛核事故之于奥运饮食的质疑，乃至赛地之一东京湾水质的诟病……后者甚至曾担忧“空场比赛抽空奥运会‘灵魂’”（国际奥委会主席语），但现实是19天奥运比赛（开幕前也有两个比赛日）的高歌猛进，一项项奥运乃至世界纪录的诞生，一曲曲顽强拼搏团结胜利之歌响彻扶桑……

奥运会是地球人最大的群聚活动，数以万计的人在20来天集合在一个城市，显示人类笑傲宇宙的能量，得出339个（比赛单项）之最强最快或最高。奥运会亦是现实世界的缩影，两大最强国美国与中国展开全面竞争，美国在奖牌数展示国力厚度与历史积淀，中国则以绝大多数比赛日金牌数“压制”美国，来诠释后起大国的不容小觑。国际奥委会、东京奥组委与绝大多数国家，以金牌数为标准，公布每日奥运奖牌榜排序，唯有美国媒体整齐划一以奖牌数排序奥运榜，人为将美国“盖过”中国，享掩耳盗铃之趣，与政治舞台美对华施为何其相似乃尔。

就比赛本身而言，美国在奥运会的传统霸位遭到各国严峻挑战，尤以田径、游泳美国两大“奥运金牌支撑”为最。直到落幕两天前，它的金牌数还落后中国5枚！中国在东京打了漂亮仗，成绩全面回弹，奥运夺冠“六朵金花”（跳水、举重、乒乓球、射击、体操(不计弹床)、羽毛球）获27枚金牌，已超过上届巴西里约热内卢奥运中国金牌总和，其中跳水、举重八中夺七，乒乓球五夺其四，举世望尘莫及；游泳在“夺冠机器”孙杨缺席下仍大开大合拿下三金；田径巾帼不让须眉，“脱颖”于铅球、标枪场；健男苏炳添百米9.83秒成绩震惊世界……只是女排小组落败堪称意外，然瑕不掩瑜。值得玩味的是“全红婵现象”，在赛后答记者问时，小姑娘说争金动力在于“为家挣钱，为妈妈治病……”，使惯听“为国争光”者耳目一新，某种程度彰显今日中国之趋于“多元化”。

香港以1金、2银、3铜，6枚奖牌创历届奥运最佳成绩，男子花剑个人赛张家朗勇夺睽违25年之金牌，何诗蓓则在100米和200米自由泳分別摘银，更打破亚洲纪录，值得骄傲！

东京奥运落幕开启北京冬奥会时段，两者相距不足半年，后者挑战有三：

一是新冠疫情。在肆虐全球一年半有余后，疫情反有上升趋势，国际奥委会执行理事克里斯托弗．杜比近日接受彭博电视访问时表示，不排除北京冬奥闭门进行的可能性。北京未雨绸缪，派出约30人团赴邻邦借鉴抗疫经验，包括得自美国职业篮球赛（NBA）使用的“气泡防疫法”。

二是成绩挑战。毋庸讳言，中国是夏季奥运会超强国与冬奥会“弱国”，已参加11届冬奥，夺金仅合计13枚，上一届韩国平昌冬奥仅获1金，与冬奥各主办国成绩难以比肩；加之冬奥比赛更要厚积薄发，且比赛偶然因素重，又逢主场参赛之年，成绩不可“难看”，北京压力不言自明。

三是政治挑战。东京奥运揭幕前，欧洲议会决议公然号召欧盟国家“集体抵制”北京冬奥；在希腊总理决意出席时，与之不搭的美国竟然公开“表示不安”。中国须对“体育政治化”之于北京冬奥未雨绸缪。国际奥委会主席巴赫总结东京奥运会时说“世界数十亿人把本届奥运会成功视为了不起的希望之信息”。现在，轮到北京冬奥将“希望”光大于全球。北京加油！