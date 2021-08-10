中美南中国海战鼓擂 现在谁也不怕谁？

来源：中时新闻网

作者：陆文浩

近日，南中国海风波恶。中国大陆解放军发布军事演习，公告禁航区面积广达10万平方公里，以反制美国海军8月3日起至16日，展开1981年冷战以来规模最大的“2021大规模演习”（LSE 2021），美军横跨17个时区，出动五支美国舰队，包括航舰在内共计36艘军舰。然而，就在大陆海事局公布军演时间和区域范围时，竟出现美国海军“胜利号”远距侦潜海洋探测船的身影。

美军指出，“2021大规模演习”包括海上作战（DMO）、远征先进基地作战（EABO）和目标环境濒海作战（LOCE），考验美军灵活性，并向盟国证明美国有能力同时在多个时区同时应对敌人。其中，南中国海集结大批舰队，威慑大陆明显。

根据大陆海事局公告，解放军8月上旬将分別在海南省以东至西沙一带、广东雷州半岛以西、珠江口外二处海域）、汕尾外海、广西防城外海，进行军事训练、实弹射击等活动；这段期间正好美国及其盟国进行一系列政治、军事动作，包括：美国对台军售、英国航母经南中国海、巴士海峡进入西太平洋，前往日本访问，以及德国护卫舰一艘与印度海军远海特遣编队四艘作战舰，出港往南中国海至亚太地区活动。

统计大陆海事局今年从1月到8月6日止，发布有关解放军南部战区辖区内广东汕尾（含南澳）五次24天、珠江口外海四次6天、川岛一次3天、茂名外海一次3天、海南12次46天、广西北部湾（含雷州半岛以西）12次141天，总计发布35次禁航区公告、军事活动（含训练及实弹射击）223天。

再从媒体报道比较后发现，去年与今年同期，演习区域大致相仿，只在公告禁航区范围更为扩大。珠江口与广西北部湾均以港口近岸防御为主、广东汕尾以两栖演训为主。少数演习区域纵深长且广，为进行实弹射击，其他均为每年例行性的近海防御演习。

海南今年8月6至10日在海南以东至西沙一带海域进行5天军事训练，与去年同期8月24至29日进行6天军事训练差不多；只是今年禁航区的范围为10万平方公里，比去年接近5万平方公里来得大一倍。

不过，光是禁航区范围扩大一倍的意图，已经让舆论热议多日。美方去年公布解放军8月26日上午从青海省德令哈、浙江省宁波发射素有“航母杀手”的东风-26B（射程4000公里）、东风-21D（射程1800公里）共四枚远程攻船导弹，射向海南岛至西沙群岛海域，两枚命中目标区、两枚打偏遗落广西。所以，解放军应该依据去年的缺失，进行一年的改进，列入今年军事活动规划，提前在同期8月上旬进行例行性、年度的同质性远程攻船导弹等武器试射可能性为大。

再者，由于演习范围，是传统南中国海舰队大型军事演习的场域，加上7至9月为军改前、广州军区南中国海舰队“舰队”层级的联合演习，不排除上述海域也将同时进行南部战区层级的联合演习。这也就是此次为什么美方从6月份部署海洋监视船在海南至西沙一带海域活动的原因，毕竟船的滞留时间，可以比空中侦察兵力来得久些。

媒体比较好奇的是去年与今年2次在8月大陆海事局发布海南省至西沙海域的军事训练禁航区，都正好在美国宣布对台军售议题期间。两者之间是否有关联？

相信，对军事有关注的读者都知道，各国每年在进行各地区何种类型的军事演习，必须在前一年由国防部与各军总部进行统一调查与集成，以便开始准备人力与各项物资以及后勤支援等准备。所以在这方面，大陆要操作两岸或美中台新闻议题比较难，相反地，美方要操作对台军售这类议题比较容易，因为大陆必须在军事演习前几天，将演习禁航区公告全世界知道，解放军发言顶多在美方发言后，大陆也“借机”向美、台双方“循例”警告维护领土主权不变的宣示。

从近十年多观察解放军反映有关美国、中国大陆、台湾关系，涉及领土主权等政治敏感议题中，以解放军空中兵力反应速度最快；如要以演习来带动美国、中国大陆、台湾关系议题，已经不像早期毛邓江时期军事力量实力不足，但言词来得强硬；中国大陆历经改革开放后，经济突飞猛进，军事力量亦随之提升，现在解放军的整体军事实力已非昔日吴下阿蒙。

所以，美国近年来不断地沿用上一世纪“岛链”的军事围堵策略来对付中国大陆，从“由欧转亚”、“重返亚洲”、“印太战略”等等，已从传统军事强权逐渐弱化，至今仍逃不出旧思维的传统军事战略部署。以致拜登总统上台后积极地拉拢北约大国，如英国、法国、德国、南亚大国印度、南太平洋大国澳大利亚、亚洲大国日本与韩国、地区亚细安集团参与围堵中国发展。

相信近年中国大陆持续且频密地对远程攻船导弹研制发展与试射，让世界各国心生忌惮，法国准航母与潜舰、英国航母编队、德国护卫舰、印度远海特遣编队、以及日本与澳大利亚等作战舰船，跟随美国主张“印太战略”下的“航行自由”来公开挑战中国大陆的领海主权也就在情理之中。反而，聪明的东南亚国家，虽然越南、菲律宾、马来西亚与中国大陆有南中国海主权问题争端，但亚细安在经济优于军事发展的前提下，没有跟随美国武吓与中国对峙，应特別值得关注。

美国拉拢这些盟国往来西太平洋、巴士海峡、南中国海至印度洋的域外舰队，不免仍带有19、20世纪前“船坚炮利”的海权殖民思想。这种海权殖民掠夺的反思，当以民国初期，中华民国的国父孙中山在“与梁士诒等联名主张琼州改设行省理由书”提及“琼州一岛，东瞰小吕宋，西连东京湾，南接安南，北倚雷州半岛；四面港口，星罗棋布；南有榆林、三亚之险…祇以行政区划隶于广东，位为外府，政府轻视之，…有形势之险而不知固守，有天然之富源而不知利用。法国垂涎是岛，历有年所，…甲午之役，台湾割让于日，…琼州宜改设行省，其理由有五，首要在‘巩固海防’，琼州位置极南，为大西洋舰队所必经之路，南洋之门户也。…榆林、三亚二港正当其冲。…倘改为行省，则琼州之军港易于建设，其理由一也。”

大陆1988年撤销广东省海南行政区，设立海南省，持续精进建设南中国海舰队愉林海军基地，甚至2014年完成海南三亚海军综合保障基地，使得大陆后续自制新型核潜舰、自制山东号航母、075两栖攻击舰等作战舰船得以在此部署，其强大的军事力量延伸南中国海，令美军芒刺在背，才不断地派遣侦察机与情报船在海南与海上战略通道监视，并运用美航母战斗群展示海上强大武力箝制中国影响力，此举迫使解放军不得不将海南至西沙一带海空域列为传统大陆近海防御的最南端要域。