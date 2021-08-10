台媒：別急着嘲笑大陆整改

来源：旺报社评

中国大陆最近雷厉风行整顿金融、电商和教育产业，由于事出突然，未经过社会沟通过程，而且出手严厉，造成美国、香港与大陆股市重挫，部分台湾媒体显著报道之余，更不忘对大陆威权体制嘲弄一番。

大陆近期对大型民企展开一连串整顿行为，首先是蚂蚁金服，在去年11月初高达370亿美元的首次公开发行（IPO）前夕，被上海证交所临时喊停，后被要求撤除支付宝网银的存款产品（京东等也被涵盖），并成立整改工作组来规范其金融业务，让蚂蚁集团的市值大跌过半。其次是最大的叫车平台滴滴出行，6月底在美国公开上市，两天后就被中国监管单位以“网络安全”为由，要求下架其25款应用程式，市值顿时蒸发200亿美元。

更近的是上月23日传出，大陆政府将整顿校外培训机构（补教业），除了须登记为非营利机构，不再核发新的营业执照，而且严格要求培训机构不得占用国定假日、休息日及寒暑假培训，不得高薪聘用学校教师，一经发现将撤销办学许可并对教师撤照，一天之内让补教业在美国纳斯达克上市的股票暴跌8.5%。

这些案件发生的原因各不相同，但有一个共同的基本原因，就是它们的规模太大，某些商业模式对市场竞争或国家发展的不利影响让大陆不能接受。大陆改革开放之后，许多行业迅速发展，却没有适当的管理法规加以引导或约束，长期放任自由发展的结果，让少数业者迅速发展成掌控市场的“怪兽”，甚至掌握庞大的数据信息，可能成为国家安全的破口，领导阶层发现不妙，加上业者某些“不当”发言或行为，终于触发引信，让当局决心快刀斩乱麻。

事实上，企业是否规模太大而需要加以抑制，稍上轨道的国家都有“反托拉斯法”或“公平交易法”加以规范或防弊。大陆在2008年8月开始实施“反垄断法”，但未见有效落实，也没有出现显著的判例。去年开始有些判例，今年4月起更是严厉执行，针对超大型电子金融、电商和教育产业的法律动作有迹可循。

没有示警和缓冲的执法，对经济的杀伤力极大，因大量的投资可能血本无归，对这些龙头企业的股东或持股人有失公平。企业需有一段警示期限，让利害相关者可以自我评估，避开可能的风险和损失。大陆追求“依法行政”，政府与企业、投资人之间，还有一段调适的路要走，才能成为现代化的法治国家。

美国的反垄断法治是全球领先者，从1890年全球首套的《史尔曼反托拉斯法》迄今100多年，虽说法条的诠释也随历史发展而有所变化，却不曾有过这种“猛爆性执法”状况。司法部会在适当项目上提供“指导”，过一段时间也会随社会变迁而更新指导，让业者了解政府执法的最新思维，减少企业违法受罚的机会。这的确是比较合宜的法治，既能有效执法也能让业者知所遵循。大陆政府今年2月公布了《平台经济领域的反垄断指南》，总算跟上了先进国家的法治���式，但如何稳妥过渡以降低调整成本，还需要精进更细腻的作法。

至于台湾，虽然在1991年通过的《公平交易法》已历时30年，除了对母法加以阐释的《施行细则》外，也仿效先进国家对易生问题的多层次传销、广告、联合行为等公布了各种“处理原则”，让业者有所遵循。然而，在政治和商业的激烈竞争下，也遇到了严重的问题，即企业的“合并”原本是单纯是否会造成市场垄断的问题，却经常被竞争业者或特定政治立场人士炒作，用来抵制竞争者的合理并购，或打击立场不同媒体的并购行为。

前者经常将某些企业抹红为“陆资”来阻挡其并购，后者则在网络媒体发达且分散、各国企业都需要大陆市场（和资金）的时代，刻意将并购渲染夸大为“垄断思想”或“中资入台”的政治问题，政府受政党利害影响，无法公正地依法行政，严重伤害台湾产业的发展潜力，2013年的旺旺并购中嘉案，以及目前富邦金并购日盛金都是显例。

当我们嘲讽大陆执法突兀之时，也该自省对行业管理的失策，如果想进入先进国家之列，就必须先超越这种障碍才有可能。