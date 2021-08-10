中国间谍企图冒充BNO港人入境英国

来源：德国之声中文网

英国《泰晤士报》批露，有中国间谍正通过申请英国政府为持英国国民海外护照（BNO）的香港人所提供的签证，计划入境英国。

《泰晤士报》引述政府消息人士表示，他们知道有卧底正在以逃离专制极权为由，申请BNO移民英国签证，该人士说：“对于签证申请人进行严格的背景调查，是有其原因的。BNO签证计划的审查过程，比任何其他签证计划还要严谨。”

末代港督彭定康向《泰晤士报》表示：“我们面对的是一个利用情报人士的极权主义国家，若有人担忧北京会在开放的社会安插线人及窃取安全机密的人，那是完全有理由的，我们应认真看待这个问题。”

彭定康并指出，他相信BNO签证计划是对中国实施《香港国安法》的正确回应。该法对香港人实施了严格的措施，表面上是为了防止恐怖主义，但许多人认为这是对言论自由的攻击。

英国政府今年5月表示，至今收到来自香港的居留签证申请数量已达3.4万份，远超过来自欧盟的申请件数；这些案件当中，有2万宗为主申请人个案，1.4万宗为受养人个案。

彭定康对于北京对英国的影响感到担忧，他向《泰晤士报》说：“我确实担心北京通过这些华人社团对英国议会和英国产生影响。”他还说，中国习惯用一切手段对外国政府施加影响，为自己谋取利益…也许英国政府可以考虑限制BNO签证持有者，参与违反英国国家利益的政治行动。

彭定康认为，在香港发生的事情是中国政府故意和有意识地破坏《中英联合声明》）的条约。他说：“他们正破坏香港人的生活方式和法治，相信言论自由和法治的人正离开香港，我很高兴英国政府允许他们留下来。”

常协助港人移居英国丶今年65岁的Jabez Lam说，人们担心一些旅居英国的华人会向北京报告最近港人抵达的情况。自1973年以来一直居住在英国的Jabez Lam说：“对于从香港来到英国的人而言，他们不知道哪些组织是亲中共，哪些组织是中立的。”

“当我第一次与他们（赴英港人）接触时，他们大多数人都非常警惕，需要很长时间才能获得他们的信任。我认为他们大多数人都有创伤后压力症候群（PTSD），因为他们在香港遭受压迫丶迫害和镇压。即使他们在这，也会担心他们家人的安全。”

他补充说，签证计划对于接纳“参与压迫和镇压人民”的香港警察，必须特别警惕。今年2月，英国《每日电讯报》（Daily Telegraph）披露，英国当局过去一年内驱逐了三名在英国佯装新闻从业人员的中国间谍，但报道中并未透露这三家中媒机构名称。

台湾也对北京特务可能混在港人之中赴台感到担忧，陆委会发言人邱垂正曾向《金融时报》表示，香港的政治环境改变，现在已经被北京完全控制，因此台湾必须防止中国大陆利用宽松的移民政策渗透的可能性。

台湾政府2020年7月设置台港服务交流办公室，以处理香港人道援助工作。有别于西方国家，台湾并未有完善的庇护机制，台湾内政部早在2005年提出《难民法》草案，2016年通过初审，但至今没有进入二读程序。

反对声音主要担心会有大陆渗透，而台湾宪法表明港澳与大陆地区不属“外国”，若制定《难民法》就意味着要修订对有关地区的“国籍”定义，牵一发动全身。

《外交政策》早前曾公布一项调查指出，无论党派，台湾人普遍认为，香港人大规模移居台湾可能构成安全威胁，特别是来自大陆的渗透和假讯息。而台湾政府也对此感到警觉，为避免中国大陆利用香港移民渗透台湾，台湾陆委会4月底曾表示正拟定紧缩未来港人赴台定居资格，增加“长期居留”申请的把关程序。