欧洲能迫使中国降低碳排放吗？

来源：华尔街日报

作者：Nathaniel Taplin

每个人都知道节食是件难事，但如果有人和你一起，就会变得容易一些。欧洲已经承诺到2030年大幅降低二氧化碳排放，并希望世界其他地区也加入这项努力，尤其是全球最大的排放国中国。

欧盟新提议的碳边境调整机制（简称CBAM）是这项努力中的一个关键手段。该机制实质上是对碳价格低于欧洲的国家的能源密集型产品征税。以目前的形式，CBAM可能不足以迫使中国做出重大改变，但肯定会让钢铁等试图进入欧洲市场的关键行业付出代价。

而对该机制的调整，例如包括范围2的排放（因制造商购买电力而间接释放的碳）将提高其影响力。这是因为中国仍有约70%的电力依赖煤炭，这一比例远高于世界上其他最大的经济体——不包括同为亚洲大国的印度。

因此，即使是欧盟委员会为实施CBAM而采取的初步试验性措施（仍需得到各国政府和欧洲议会的批准）也引起了中国的强烈反对，这就不足为奇了。根据荷兰合作银行(Rabobank)的数据，中国是CBAM所涵盖的产品（铝、水泥、化肥、电力、钢铁）对欧洲的第四大出口国。

总的来说，中国钢铁生产的碳效率也远低于欧洲。根据欧盟委员会5月份的一份工作文件，中国电弧炉每生产1吨钢铁，要排放约1.5吨二氧化碳。这一数字大约是欧盟和美国的三倍。

当然，欧洲总体上仍然只吸收了中国能源密集型产品出口的一小部分，根据荷兰合作银行的数据，大约是10%。但当中国国内房地产市场和原材料需求下降时，它可以成为中国生产商的一个重要出路。

此外，中国电弧炉每吨钢的成本增加约90美元（相当于购买足够的欧洲排放额度以抵消包括电力消耗在内的所有排放所需的金额）并非微不足道。根据官方数据，目前中国螺纹钢期货的成交价约为每吨820美元，2021年上半年中国钢铁行业整体净利润率仅为5.6%。中国自己的碳排放权交易市场（只涵盖电力行业本身）在7月份以每吨8美元左右的价格开始交易。欧洲的交易价格约为60美元。

假定CBAM能获得大多数欧洲国家政府的批准（当然，这之前会有很多讨价还价），该机制也要到2026年才会全面生效。中国也在努力解决钢铁产能过剩问题，减少煤炭消耗，并将经济重心从能源密集型的重工业转移。来自欧洲的一点额外推力，特别是如果美国最终推出它自己的边境机制，可能会帮助这个球更快地开始滚动。