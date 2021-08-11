当帮高端代工的台康东洋也抢打国际疫苗

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

在台湾疫苗库存即将见底同时，第二类接种名单却不断膨胀，居然已高达27万人。最新引发争议的是，疫苗生产人员也被纳入，在立委不断追踪下，卫福部10日被迫公布四家造册的疫苗厂，除了高端，竟意外出现与民进党关系密切的台康与东洋，推测应与代工高端疫苗有关。但台湾的生物制剂不只这两家公司，为何只有这两家得以入列？也让这块用黑箱掩盖特权的卫福“布”愈来愈巨大。

指挥中心独创“中央与地方重要防疫人员”入列第二类公费疫苗接种名单，以不断“加外挂”、“解压缩”的方式，层层叠加下，人数从六月预估的9万多人，短短一个多月，如今竟已暴增为三倍。而在指挥中心一贯的黑箱作业下，也从没主动公布到底有那些重要的防疫官员被列入第二类，但大抵只要是跟卫福部长陈时中开会或关系好的中央高官、机关都可以被圈入，已经变成高官权贵的俱乐部。哪管这些人只是在背后下指导棋做哏图、文书处理，跟第一线根本离得十万八千里远。

这分不断长胖的名单中，最近更被发现把疫苗生产人员与仓储物流人员以备注的方式纳入，后者尚说得过去，前者就引发质疑。根据立委多方追问，卫福部挤牙膏式地提供资料，截至7月27日，有873名疫苗生产人员已造册接种，就在外界都以为是高端跟联亚时，今天卫福部才又在立委不断追问下，“供出”共有四家疫苗厂造册，除了高端、国光生技，另两家是台康与东洋，联亚则未造册。高端联亚也只有4人施打国际疫苗，台康与东洋共接种442人，超过ㄧ半。

台康与东洋分别接下高端疫苗上下游代工合约，显然这两家公司“（代工）自产疫苗是工作、国际疫苗是生活”，尤其高端日前才被爆出在2L、50L的制剂过程中的稳定性差异过大，也被外界认为，连代工厂都对高端保护力没太大信心，也抢打国际疫苗。

问题是，台湾能够进行生物制剂的也不光这两家公司，为何却只有他们能被造册优先施打？台康具有官股色彩，资金包括来自行政院国发基金、耀华玻璃、台杉生技、生技中心，虽然今年鸿海创办人郭台铭入股成为第一大股东，但依旧难脱绿营色彩。

至于东洋，那更不用说了，董事长林全根本就是民进党的自家人，否则也不会拿到BNT疫苗最早的台湾代理权。换句话说，不论是护航自产疫苗的食药署或是生产自产疫苗的代工厂，国际疫苗早已打好打满，只是看在那些如今毫无疫苗选择权被迫要打高端的民众眼中，真是情何以堪？