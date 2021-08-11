卷入政治漩涡 教协无奈解散

来源：明报

明报社评

拥有48年历史的香港教育专业人员协会，昨天宣布解散，会长冯伟华表示，近年政治环境转变，教协承受巨大的压力，但找不到可以化解危机的方案，所以无奈决定解散。目前香港正在经历大格局的变化，任何组织都在摸索适应新时代发展的“新平衡点”，谁也不能原地踏步，但无论教育界的组织发生何种转变，香港的教育仍然要向前行，学生接受优质教育装备自己将来为社会服务，是整个社会的福祉，教师保障学生权益的专业使命不能涣散。

国安法实施一切都要变

任何组织都要变得合规

冯伟华没有就政治环境转变的具体内容、教协承受何种压力、法律风险的细节、以及尝试过化解危机的什么其他方案等问题，作出解释与回应。事实的梗概背景是，香港经历了一场为时最长、规模最大的反修例风暴，《港区国安法》通过并实施，很多参与这场社会运动的人被捕或移民海外，很多组织被调查、起诉或解散。北京官方的新华社和《人民日报》上月底发表评论文章，表示“教协这颗毒瘤必须铲除”，香港教育局随即宣布终止跟教协的合作关系，并且不承认教协举办课程的资历。

香港经历的反修例风暴，以及国安法的实施，是香港历来最大的变局，而香港面临的，相对来说只是小局，是中美两国世纪角力大局中的局部。中国在崛起，美国要压制中国冒起的速度与幅度，无所不用其极，香港成为中美较量的地盘，而香港是中国的特区，执行国安法是应有之义，任何可能跟政治沾边的组织都要作出“合规”的调整。

教协在很长一段时间内，偏离教育专业的政治活动，引起争议。而今在这个百年大局之变的背景下，教协面临前所未有的压力，宣布退出支联会和职工盟，可能就是尝试化解矛盾的方案，而冯伟华昨天表示，“找不到有效的方案”，最终选择解散教协这个“无奈”的决定。对于教协来说，这个决定确实是无奈，也折射大变局之中，调适困难的一面。

教协于1973年成立之初，当时没有香港认可学位学历的文凭教师，与学位教师同工不同酬，教协组织大罢课，成功为文凭教师争取权益。及后的“金禧事件”，港英政府关闭身惹财政丑闻的金禧中学，教师和学生集会抗议，教协起到了领导的作用。近年很多学校因学生人数下降而缩班，教师饭碗不保，以及争取特殊学校教席等等方面，为保障教师权益，都作出很大贡献。教协在举办各种专业培训方面，也颇有建树。在福利方面，教协兴办的超市，已经远远超出了原来卖教材的范围，教师获益良多。教协在司徒华等第一代领导人带领下，取得社会的认同，有目共睹，而今却在政治压力之下，教协理事会找不到化解危机的方案，使这个有近半世纪历史的组织无法继续前行，实是无奈。

按照教协的章程，理事会选择解散的决定，还需要三分之二或以上的会员在特别大会上投票���过才作准，相信在未来一段时间，教协会员与整个社会都会对解散的决定展开热烈讨论，最终决定当然是由教协会员作出，希望讨论过程是理性和平静的，不能因此而为即将开课的学期带来影响。

教协解散不应出现功能真空期

教育团体代表性多样化成目标

学校与教师是教育的执行机构和专业人员，不同办学团体举办的学校，有各种组织代表不同的学校，不同学科与级别的教师，也有不同的组织作为代表，还有一些关注教师品德和教育政策的专门组织。数目众多且多样化的组织，根据各自的特点，向教育局就教育政策与教师权益等问题提出意见与建议，是教育专业能够为学生提供优质教育的机制。

教协作为教育界最大的行业组织，拥有95000名会员，代表不同层级和学科教师的专业地位与权益，并且向教育局转介教师的投诉，一旦这个组织解散了，其原来担负的功能，必须要有性质相近以及具有使命担当的组织替代，否则，教育专业这个良性循环的机制就可能会受到削弱。目前香港有各种各样的教育团体，相信他们会适时扩大服务范围，取代教协原来的功能，但教育局也应当更加主动去制定一些鼓励政策，以确保教协原来的某些功能不会因为其解散而变成“真空”。社会多元化，仍然是香港的共同目标。

归根结底，学生的权益才是教育的根本，他们学什么怎么学，教师肩负不可替代的地位，教师之所以是专业人员，是他们具有对教育有所担当的使命与专业知识。代表他们的权益与专业地位的最大职工会教协解散了，教师的心不能因而“涣散”，为学生以及社会谋福祉的初心不能忘却。