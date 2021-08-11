奥运后国际政治的虚实

来源：明报

作者：刘锐绍

东京奥运结束后，人们的焦点马上再转移到中美角力和中外形势。这种泛政治化的趋势已由现实的政治生活扩散到日常生活，跟着又由日常生活回到现实的政治生活和国际政治的层面。预料在未来一年至一年半的时间里，泛政治化的趋势还会加剧。所以，必须看到当中的虚与实；如果看得不准确，或者任由政治化泛滥，不单加速内耗，还会形成授之以柄的虚位，引致自己受伤。

（1）仍须努力减少泛政治化倾向

在此，不妨回顾一下在奥运期间流露出来的泛政治化趋势。例如，中国健儿站在颁奖台时戴上毛泽东像章，被国际奥委会追问。在此之前，中国其他得奖健儿都没有这种动作。这到底是什么原因？谁的主意？未有答案。幸而中国马上表示不会再次出现这情况，否则国际奥委会可能按照规定处罚，甚或褫夺奖牌。

此外，两岸健儿在羽毛球决赛时对垒，大陆网民很容易就扯到“反台独”之上。结果两岸健儿各有胜负，大陆一方胜了就是“反台独”成功，输了就是“纵容台独”。这不能不令人联想到开幕礼时，大陆官媒用“中国台北”取代惯用的“中华台北”，引起一番争议。幸好在闭幕礼之际，没有再次掀起很大争议。

这些不分场合都要讲求“政治正确”的意识，无限扩大到“胜者光荣，败者屈辱”，连亚军也彷佛变了不光彩（也许奖金多少也是一个背后的因素）。且看获得金牌的健儿，央媒马上播出其家乡父老的喜庆场面。据内地传媒行家说，其实一些有机会获得金牌的健儿的家乡也有类似准备，等待金牌到手时大事庆祝，但当健儿只获得银牌或得不到奖牌，一切都会归于平静。

这类事例或许属于个别事件，但反映了官方平时在意识形态方面的引导，已播下泛政治化的种子，并渗透到日常生活里去。长此下去，民间的泛政治化还会倒逼官方不能不政治化，干扰了官方的政策和部署；严重时更会扭曲国民性格，导致国格变形，至少会引致外界误解。内地有清醒的网民指出，不要让人感到中国只重视两点：一是金牌多少？二是有没有政治不正确（按内地标准）的事件？其实，合理的要争取，例如巴西男子足球队没有按照合约穿上中国赞助商的衣服，应该追究；但其他鸡毛蒜皮的事情，就不要泛政治化了。

（2）北京冬奥和疫情源头舆论战

东京奥运结束后，国际舆论马上出现新一轮杯葛北京冬奥的攻势，结合早前的签名运动，预料还陆续有来。不过，这类攻势可视为虚招，即使有部分国家响应（也许不包括呼吁杯葛的国家），但相信不会影响北京冬奥的进行。所以，毋须附和或关注这个虚的命题。

不过，值得注意的是同时出现的“疫情源头”舆论战。这场舆论战早已出现，但这次是中国的反击战。内地3个智库发表《“美国第一”？！──美国抗疫真相》报告，给予美国“疫情源头嫌疑国”等多个名号。也���中国因应现时已难查源头，而且美国疫情不受控制，认为这是反击的好时机，以配合中国在其他方面的反击战，所以用实的材料来反击美国的虚泛指摘。

不过，不要忽略美国的实招不在疫情，而在于针对中国在整体舆论战中的弱点，包括最近河南大水灾的伤亡人数、新一轮疫情的真确数字。这些实况只有中国官方才能掌握，但客观现实就是外界不相信。西方世界的真正目标，不是要找到真正的疫情源头，而是在于强化“中国官方信息不可信”的印象，这才是实的战略。

从战术上说，中国可以反击美国的“疫情源头”舆论战，可以反客为主，但可以预期，反击战只能指出美国防疫不力，导致疫情扩散，但却难把“疫情源头”加在美国头上。相反，其他舆论的虚位也许是中国的要害，这一切都要从求实做起，只靠“口水战”和“信息战”绝对无补于事。

（3）南中国海局势升温是虚也是实

近期南中国海局势有人为升温的迹象。美国进行40年来最大规模的军事演习，涉及17个时区、2.5万美军、3个海军司令部和5个编号舰队；英国航母“伊利沙伯女王号”舰队经过南中国海；德国表示其军舰将于12月到达南中国海。此外，美国太平洋舰队司令帕帕罗（Samuel Paparo）、海军军令部长吉尔戴（Michael Gilday）、参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）等军方将领先后放话，指中国军事实力上升，战争风险大增，呼吁要为“新的战争形态”作好准备，包括武器无人化、核武现代化、微电子、人工智能和太空技术等。

我不大懂军事，专家为我开窍，必须分清虚实和真正发生战争之前的征兆。他以德国的姿态为例，它将派出的海军护卫舰巴伐利亚号，不是强劲的舰只；它虽然是20年来将会首次经过南中国海的德国军舰，但它将不会从南面进入，而是绕道经澳洲到日本、韩国等国，跟着协助执行联合国对朝鲜的禁运监察任务；回程时才会由东北角进入南中国海，并不会越过台湾海峡。此外，它还提出顺道到上海访问，等待中国回复。

种种姿态显示，维持政治张力是国际常态，各国的政治信息是实，战争信号是虚。假如中国沉不住气，激化了两岸问题，到时又可能正中下怀。

（4）“中共高层内斗”的干扰战

这是惯常的策略，近期又再度兴起，在海外有一定的市场，但关键在于：中国的实际情况如何？为了避免外界不断炒作，中国领导层可创造更多实质的合作气氛，简单如互相肯定工作表现，在处理一些重大事情时领导层怎样集思广益，有时候三言两语甚至片言只语，也可以带出团结的气氛。这是现代化的管理艺术，值得参考。

作者是时事评论员