阿里或其他中国企业不可能成为财阀

来源：香港01

01观点

阿里巴巴近来负面新闻不断。自去年开始遭到内地对平台经济“反垄断”的监管措施打击，按官方口吻未来很可能还会失去以往的税务优惠。到上周，一名阿里的女员工将自己被上司及客户性侵的自述上载到网络上，引起了广泛关注。虽然阿里已经即时为此向公众道歉，并且为此辞去被指控的员工、处罚负责的人事系员工，也答应会帮助事主，然而却仍未能平息众怒。

本周一（9日），官媒《人民日报》旗下新媒体“踏浪青年”表示如果指控属实，阿里尤如“四十大盗”，并警告指“不要妄想像韩国财阀一样操控一切”。

“财阀”一词来自于战前日本，当时日本现代化工业几乎由几家大财团所控制，尤其是近代化过程中军工和财金合体后，部分企业在大量军费支撑下扩展成巨无霸企业。即使到了战后，美国试图解体部分财阀的影响力，但成效不彰，时至今日日本经济仍常见财阀的身影。

三星李在熔获准假释提前出狱

韩国现代经济结构与日本非常类似，国内经济由数个代表性的大财阀所把持，甚至在此方法比日本有过之而无不及。韩国公平交易会在2010年的报告就曾提及，单是三星集团的营收就占了该年韩国GDP的22.1%，四大财阀（三星、现代、SK、LG）加起来更占去51.4%。四大财阀的GDP占比在此后10年亦一直居高不下，维持在50%以上。由于这些企业如此庞大，因此它们也常常被称为“大到不能倒”，不单在韩国的政经有巨大影响力，甚至也享有不少特权，在韩国国内被称为“能操控一切”也不为过。

刚好就在官媒批评阿里巴巴“不要妄想像韩国财阀一样操控一切”的同一日，韩媒就引述法务部决定三星集团副会长李在熔将于本月13日假释重获自由之身，这令人不禁更意识到官媒这番话背后的道理。被称为三星集团“少主”的李在熔，为去年去世的三星集团二代会长李健熙的独生子，被视为此庞大商业帝国的继承人。但在2016年时，李在熔因卷入韩国时任总统朴槿惠“闺密干政”丑闻而被调查，虽然在2017年已被判刑，但结果却推迟到今年初1月18日才被判即时入狱两年零六个月。而在入狱后七个月不足，他又得假释重获自由。虽然当局解释假释李在熔不是特权，但在入狱期间，四大财阀不断游说和施压总统文在寅特赦李在熔，之后一度传出在8月15日光复节前将特赦他。现在以假释代特赦的做法，都不禁令人觉得财阀的影响力已大到可以动摇朝政法纪，甚至连监也可以不用坐。

中国不会容许财阀诞生

中国的经济结构跟韩国和日本差距很大，中国经济体量庞大，而且仍然由国企主导，很不可能出现一些像三星一样的巨无霸集团。然而，即使规模有所差距，中国对于部��民企甚至是国企，都会小心避免它们发展成“大到不能倒”的企业。这既是要防止国家治理被部分既得利益者骑劫，避免出现极端资本主义中财团干政的常见流弊，也是要避免企业过大时，剥削了劳工的权益。

像这次阿里巴巴的性侵丑闻事件在内地引起巨大民意反弹，除了是性侵事件本身不当外，也是因为阿里巴巴作为一家企业的社会风评在中国民众中长期不好所致。例如，在电商上业务上，阿里巴巴的“二选一”过去一直被小商户所批评，这也间接推动了中央最终不得不向平台经济进行“反垄断”打击。而在私人层面上，阿里巴巴对员工的剥削也时有所闻，不少年青人表示在阿里巴巴这样的企业工作，得接受“九九六”（每天工作由上午九时至下午九时，一周工作六天）、甚至是带点夸张的“零零七”（一周七天二十四小时工作）的工作文化，这令他们完全失去个人生活，反问在这样的工作环境下又如何结婚生育。

像阿里巴巴一类的企业，过度商业化的发展后，也自然引起一些社会问题。政府对此的正确态度是在其尚未演变成重大问题时制定规范，约束无节制的资本扩张，要求其兼顾社会责任。假若明知问题存在，因为担忧股市动荡或企业反对而任由资本无序扩张，最终当巨无霸的财阀诞生时，就很可能以企业利业骑劫国家利益，形成国家治理一个长远的难题。