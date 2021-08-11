香港教协应该重新出发

来源：香港01

01观点

“教协宣布解散”，这个周二（10日）公布的消息可谓震撼。香港教育专业人员协会（教协）毕竟创会至今已48年，一直以来都是推动香港教育及社会进步的重要力量。但须注意的是，严格而言“教协宣布解散”并非事实。

事实上，解散教协的权力并不在理事会。根据《教协章程》第二十条，“本会必须有全体合格会员三份之二或以上以秘密投票表示同意方得解散。”故此，虽然教协现届理事会虽然已一致通过解散组织，并获监事会支持，但理事会只是宣布启动相关程序。理事会本身并没有解散教协的权力，而必须交由全体合格会员作决定。

全体会员三份二同意方可解散

这个细节并非琐碎，也非旁枝末节，而是反映了教协去留应该由谁来决定的原则问题。根据《教协章程》，最高权力机构为会员代表大会，闭会期间由理事会负责管理会务，换言之会员才是教协的话事人，理事会只是每两年被委托的会务管理人。

如今教协理事会指出，“近年社会和政治环境改变，加上近期一些急剧发展，教协承受巨大压力，面对严峻的危机”，“难以延续工作目标”。即使在记者会上被问及认为要解散教协的具体原因，亦只是笼统重复以上论调。

重回正轨才是负责任

诚然，教协在过去一个多星期备受批评，包括内地官媒、本地建制报纸及政府官员，教育局亦布全面终止与其的工作关系。但正如其后教协已定位去政治化，宣布“将聚焦教育专业和权益的工作，全力做好工会的本业”，并设立中国历史文化工作组，推动教师正面认识国情，教协显然明白他们的定位及职责所在。

如今因为一些建制力量的声音便放弃为9.5万会员服务，又是否对广大教师负责任的做法？他们不是表示，“工会在保障职工权益及完善政策扮演正面作用”的吗？退一步说，即使有一些建制声音的存在，但教协只要守法、专注于教育本业，难道就不能承受一些威吓的压力吗？建制派中被视为老大的谭耀宗，不也曾表示希望教协会重回正轨，不要“搞政治”为主吗？按此说法的逻辑，其实也不是指教协并无立足之处。

教协合资格会员应该否决理事会的解散动议，而且更换理事会，让有志于继续推动香港教育发展、服务广大教师的会员组成新一届理事会，带领教协重新出发。