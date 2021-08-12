要与病毒共存，还是坚持清零？

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

各国政府目前对疫情有两个处理态度，一是“与病毒共存”；二是“坚持清零”，各有利弊，前者有助于开放社会、恢复经济，以英国为代表；后者则坚壁清野，防范于未然，以中国为代表。

许多国家逐步放弃坚持清零，是因为疫调成本太高，而且病例数目太多，每天几千例，要查出每一桩病例的传播途径，已经不可能，唯一还坚持做的，只有中国大陆，动辄封城，无论是广州、南京、还是现在的武汉，无论是几百万人PCR检测，不只每人都做，还做四次之多。

有些国家则采取佛系防疫，英国18岁以上的成年人，90%已完成一剂的疫苗注射，70%以上完成两剂的注射，首相强生意图闯关，全面开放，无论是体育赛会、酒吧夜总会，无须戴口罩，没有量体温，彷佛已经没有疫情，英国公卫当局仰赖“群体免疫”效应，相信病毒传播已经被阻断。

当然源于印度的Delta病毒开始传播之后，病毒无法被完全被阻断，但是打了疫苗的，仍然有较强的抗病毒性，而相信可以与病毒共存的国家，不能再回到封城，于是开始增打第三剂，以有效减少Delta病毒的传播，以色列与德国都准备开始做。

另一个方式是开始实施疫苗护照，要求进入室内公众场所，如博物馆、戏院，乃至大众交通工具，必须出示数位证明，这是法国的方式，虽然没有办法完全阻绝，但是相对安全，毕竟要与病毒共处，是要冒点风险。

之所以要增打第三剂或是出示疫苗证明，仍要继续开放，主要是因为经济上支撑不下去了，可是疫苗证明的反弹太大，一般民主政府会遭到以人权为名的示威抗议，未必容易实施，增打第三剂较为容易。

这两种方式，何种较有效，见仁见智，大陆前卫生部长高强撰文批评，西方所追求的“与病毒共存”，盲目放松对疫情的管控措施，单纯依靠疫苗接种的抗疫模式，导致疫情的再次泛滥，“这是英、美等国政治制度缺陷导致的防疫决策失误，也是推崇个人主义价值观的必然结果”，西方将恶化的原因推给Delta病毒，是一种甩锅和卸责。

但是中国大陆“坚持清零”的方式，并不能算是成功，尤其是Delta变异病毒正对中国做压力测试，挑战中国的防疫策略，但中国仍有一半以上的省份，近二个月陆续出现Delta变种病例，在中央严格要求下，各地重新施加新一轮大规模的封锁、旅游限制和病毒筛检行动。北京更有不能失败的压力，过去一年来遏制病毒取得的成功，视为对欧美在意识形态和道德上的胜利，特别明年将迎来北京冬奥，以及中共20大，更要维持严格掌控住疫情的形象。

但中国若执着于长期保持清零，其实是非常困难的事，北京要付出的经济和政治成本将会相当可观，目前中国政府开始对各地官员展开问责，乃至惩处，而由于各地间歇式封城，中国下半年经济风险升温，增速可能放缓，高盛与摩根士丹利最新的报告，都下修了对中国第3季GDP的预估成长值。

甚至有人悲观的认为，在欧美国家通过广泛接种疫苗实现了群体免疫之后，中国若仍专注于长期消除、清零的目标，反而会使这个全球第二大经济体，对外开放可能会陷入被动，甚至在未来几年沦为与世隔绝的孤岛。

哪一种方式较好，迄今没有定论，英国想与病毒共存，未知能否闯关成功，大陆坚持清零，也还有待最后结果，各国政府在这两种方法之间摆荡，澳洲师法中国，病例数超过十人，就局部封城，但之前对疫情零容忍政策的新加坡，则转而改用普遍疫苗接种，而达到全民免疫的目的。

台湾目前疫苗打得不够多，我们还没有到能够选择的程度，但这是我们观察学习的机会，不要走了冤枉路。

