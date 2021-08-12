欧盟三国轰白俄放偷渡者 指为报复制裁

来源：明报

欧盟接壤白俄罗斯的三个国家——立陶宛、拉脱维亚和波兰，近期面对由白俄涌入的偷渡潮困扰，部分国家截获人蛇数目是去年的数十倍，拉脱维亚周二（10日）宣布边境进入紧急状态，立陶宛国会同日更通过议案，将在白俄边境兴建500公里长的围栏以阻截偷渡者。3国谴责白俄协助偷渡者涌入，以报复3国协助白俄反对派，并施压欧盟放宽制裁。拉脱维亚表明会赶走偷渡者，立陶宛亦采银弹攻势鼓励他们离开，但白俄表明不会接收，并已下令加强边境防卫，令这些大多来自中东、南亚和非洲地区的偷渡者恐沦为“人球”。

立陶宛今年已截获4110名来自白俄的非法入境者，是去年全年74人的55倍，大部分来自伊拉克、阿富汗等中东及南亚非洲国家。国会周二通过议案，在接壤白俄的670公里边境中的508公里，兴建4米高、顶部有铁丝网的金属围栏，将耗资1.52亿欧元（约13.85亿港元）。内政部长比洛泰特（Agne Bilotaite）说：“没有这道实体屏障，就不可能保护我们的边境……我们必须尽快拥有强大而可靠的接壤白俄边境。”国会同时通过容许军方部署边境阻截偷渡者并将他们送回白俄。

影片指白俄载偷渡者赴边境

立陶宛指控白俄刻意安排飞机从国外接载这些偷渡者，然后再送到边境，方便他们徒步越境，目的是报复立陶宛支援白俄反对派和欧盟对白俄的经济制裁，总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）直指白俄将偷渡者当作“武器”。白俄否认指控，但立陶宛公开欧盟“欧洲国际边界管理署”（Frontex）拍摄到的影片，其中一段相信是白俄边境防卫队的车辆载着偷渡者到达边境，防卫队人员随后以俄语和英语指示他们越境的方向，另一片段显示白俄防暴警教导一班携着沉重袋子的人如何步向欧盟边境。

两国关系本已因立陶宛接收多名白俄著名流亡反对派人士而欠佳，今年6月进一步恶化，瑞安航空一架客机由希腊飞往立陶宛期间，在白俄上空被迫降明斯克，机上一名白俄反对派记者随后被捕。欧盟其后强对白俄的制裁，自此非欧盟人士由白俄进入立陶宛、拉脱维亚和波兰的人数大增。伊拉克在经欧盟和立陶宛施压后，上周已暂停本月初开始的部分来往白俄直航班机。进入立陶宛的偷渡者人数上周虽大减，但进入拉脱维亚和波兰的人数却同一时间在增加。

波兰指白俄为报复庇护女跑手

拉脱维亚自上周五（6日）以来已截获283名偷渡者，全年至今有343人。政府宣布周三（11日）起边境进入紧急状态，直至11月10日，让军方和警方加入支援边境守卫，他们将要求非法入境者返回原居地，若拒绝的话会采取武力。总理卡林斯（Krisjanis Karins）说，紧急状态意味接壤白俄的边境已接近全面封锁。波兰本月首周也截获破纪录的491名偷渡者，较之前一周多9倍，全年至今截获871人，远多于去年全年的122人。当局指控白俄纵容偷渡者进入，是要报复华沙向参加东京奥运时被迫回国的女短跑手谢雯丝卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）提供庇护的决定。

白俄拒收 中东偷渡者恐沦“人球”

这些大部分来自中东的偷渡者有可能变成人球。立陶宛目前将截获的偷渡者安置在边境的数个临时拘留所，并向每人提供300欧元（约2730港元）和单程机票，鼓励他们返回原居地，拉脱维亚则表明会驱赶偷渡者，白俄总统卢卡申科表明不会接收他们。

卢卡申科周一否认藉偷渡者勒索或恐吓欧洲，只称是被迫“根据其能力”回应外国压力。他又暗示有其他“武器”在手，特别是威胁停止与美国合作打击放射性材料走私。

欧盟轮任主席国斯洛文尼亚将于本月18日召开司法与内政部长会议，商讨白俄问题和立陶宛边境情况，指白俄的做法相当于“国家资助的偷渡者武器化”，严重威胁欧盟保安。

