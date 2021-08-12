阿里与吴亦凡事件 剑指资本集团

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国大陆最近爆出两宗极受关注的性侵风波，一是阿里巴巴女员工被上司及客户性侵，另一是偶像明星吴亦凡涉强奸未成年女粉丝。事件除引起对保障女性权利的关注外，亦引来官媒和政府批评企业掩盖性侵、饭圈的不良文化，以及背后的资本操控网络舆论问题，显示中央政府在经济发展的同时，更积极落实社会公平正义，打击企业和网络霸权，保障弱势社群。

西方近年兴起“MeToo”运动，女性纷纷挺身而出，举报曾遭性侵或性骚扰。中国近日亦爆出两宗性侵风波，涉及科网巨企阿里巴巴和偶像明星吴亦凡，事件揭露大陆性侵的严重性，亦暴露社会不公的深层问题。

阿里巴巴一名女员工上周六晚在社交媒体贴文，控诉上司逼她陪客人喝酒，并被主管性侵犯，她向公司举报却遭高层漠视，事件曝光引发舆论狠批阿里，警方亦介入调查。在各方压力下，阿里巴巴最高层介入，并将涉事主管撤职，知情却不处理的两名高层亦引咎辞职。

不容操控媒体 追剿“饭圈”文化

事件引发公众关注，皆因不少人明白中国大陆的职场性骚扰十分严重，女员工被逼陪客户喝酒，更是问题的温床。背后原因是大陆不少成功企业都是推动“野蛮式”增长，由于发展太快，企业文化及内部监管粗糙，加上东方企业无论日韩还是中国，都要求下级绝对服从上级、人治高于制度，故女员工的保障常受忽视。

风波闹大后，阿里巴巴手起刀落惩处了相关员工，同时宣布支持员工拒绝陪酒，并调查企业内性骚扰等员工权益受侵犯问题。该公司亡羊补牢，加上其股价周一受事件影响下挫百分之二点五，应有助警醒其他企业对性骚扰问题的重视，并加强员工保障。

然而，阿里风波还有更深层次问题，并遭官媒狠批。《人民日报》旗下新媒体“踏浪青年”发文，指该公司“不要妄想大而不倒，更不要妄想像韩国财阀一样操控一切，这里是中国”。该文并质疑事件案发十天才登上热搜第一，阿里涉嫌以公关操纵舆论。大陆网媒亦指出，阿里控制的社交媒体刻意压低性侵事件在热搜榜位置，并干预舆论风向。文章警告阿里必须大改革，“国家态度已经非常明确，资本绝不能控制媒体”。

官媒对阿里事件不止关注性侵，更关注背后巨企和资本集团操控媒体，令社会公义不能伸张，这种深层次的关注，在吴亦凡案中亦如是。吴亦凡被揭发涉嫌以“酒桌选妃”方式诱奸未成年女孩，由于行为卑劣故引起公愤，他亦因涉嫌强奸遭警方拘捕。吴的死忠粉丝竟倡议劫狱，则惹来大陆官媒关注追星族的“饭圈”文化（由“fans”谐音而来），中央政府将出手整顿。

剑指资本集团 落实社会公平

对吴亦凡案，央媒《人民日报》、新华社和央视都狠批饭圈文化，指责这个涉及一千四百亿人民币的中国偶像市场，已被“流量至上”的资本黑手操控，尤其恶劣的，是他们诱导大量未成年人应援集资和高额消费。据统计，饭圈网民有近四成未成年，在幕后黑手推动下，这些饭圈粉丝相互谩骂、造谣、攀比炫富，又雇水军刷量控评，制造话题干扰舆论，这些行为严重损害未成年人身心健康、破坏网络生态。中央网信办早前已出手整顿饭圈，在吴亦凡事件后，中纪委国家监委亦加入整治。

阿里和吴亦凡案件，性侵只是浮出水面的问题，背后还有巨企、资本集团操控媒体和舆论，利用未成年人心智不成熟榨取金钱等恶劣行径。一个国家不能只重经济繁荣，政府还要保障人民根本利益，中央近月掀起的监管风暴，以及在两宗性侵风波中，都深挖内里的不公不义，杜绝企业、资本集团对民众的侵害，就是积极落实公平正义、为民执政的理念。