美国问题远不只是基建不足

来源：香港01

01观点

本周二（10日），美国参议院以大比数69比30通过了价值1.2万亿美元跨党派基建法案，估计民主党占多数的众议院也将会顺利通过。而就在参议院通过前一天（9日），美国国务卿布林肯表示投资美国基建将增强美国的竞争力和影响力，从而使美国能从实力地位开展外交，并可驳斥中俄提出的“美国衰退论”。无疑，拜登的基建方案的确是美国近年一个重大的政策转向，然而布林肯将此放大为足以扭转美国处境的灵丹，显然是过份简化了美国的问题。

新的跨党派基建法案五年方案约为1万亿，八年版本则高达1.2万亿，当中包括了4,500亿先前已通过了的基建使费，以及新增的5,500亿新增的基建使费。虽然方案已新增了近一倍的预算，然而新的预算比起当中拜登政府提出4万亿、3.5万亿、2.3万亿等多个版本都“大缩水”。

基建方案集中“硬件”

民主及共和两党一直对于基建方案的歧见很大，最终能达成共识并提交到跨党派基建法案中的几乎只有诸如道路交通和水电系统等涉及具体基筑的“硬基建”。例如新增的5,500亿预算中，最大部分是用于修建道路、高速公路、桥梁的1,100亿，此外还包括了660亿用于更新铁路运输网络、超过1,000亿用于改善供水、730亿用于改善电力基建等。

然而，拜登政府在3.5万亿预算蓝图中所提及的老人照顾、改善教育、劳动力再培训等涉及到人的“软基建”则全部无法与共和党达成共识。虽然3.5万亿的预算最终在民主党单独力推下亦于周二稍晚时通过众议院，但共和党却已表明反对一切增加开支的预算，也表明不会支持向富人加税等方法。也就是说，现在两党共识的只有1.2万亿的基建法案，虽然可在未来数年改善美国各种实体基础，但亦仅此而已，它对于此外众多美国的问题是无能为力。

放任市场终令社会受害

通过了新的基建方案无疑是“有总比没有好”，也距离拜登政府改变美国的目标近了一步，对美国是好事。然而国务卿布林肯称此方案足以使美国从实力地位展开外交，并以此反驳“美国衰退论”，则显然言过其实。要知道，基建失修只是美国国内一系列的问题之一，甚至根本不是问题的核心，而只是衍生出来的问题。例如，基建失修的根本是因为美国经济过去一直信奉新自由主义，将一切交由市场决定。然而，投资基建向来“吃力不讨好”，只有一些高利润的项目才有私人企业愿意做。政府长久以来不干涉的结果就是大量地区的基建失修。

在经济社会上，放纵性的资本主义令贫富悬殊更严重，利益群体的分歧和撕裂动摇了民主制度的根基。在产业上，工业空洞化、薪金不平衡及工作参与率低下所引致的生率效率低下等。财政上，政府长期以宽松货币政策应付危机，引致债台高筑，又威胁到美元世界霸权地位。更重要的是，由于像中国等其他国家的发展，美国在世界上相对的影响力下降也是无可回避。这些问题都不只是投放一些资金于基建上，又或是一个3.5万亿的预算便能解决。

即使撇除布林肯的所言，共和党至今不愿意在“软基建”让步，反映了他们根本不肯反思美国的深层问题。他们就像当年中国晚清政府在鸦片战争后，认为西方比中国优胜的地方独只是“船坚炮利”，而没有反思到清政府内部出现的腐败问题，同样只是见树不见林，根本无法掌握问题的全貌。