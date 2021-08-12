全球暖化加剧　零碳目标不能再拖

来源：香港01

01观点

联合国政府间气候变迁小组（IPCC）星期一（8月9日）发表了《气候变化2021》报告，内容主要依据减碳成效设定五种模拟场景，预测结果显示未来二十年全球均温无论如何都会到达摄氏1.5度以上，而且只有在最乐观的一个场景下才有望于本世纪末回落，亦即《巴黎协定》几近笃定难以兑现。

而针对香港所在的东亚地区，报告亦预测区内海平面将持续上升，本世纪末将比1995至2014年水平高出约0.4至1米，严重降雨与强烈热带气旋的频率、强度亦会有所增加，进而促成更多的山泥倾泻、沿岸洪水及海岸侵蚀。

这次报告值得注意之处，在于它是由IPCC里专门跟进气候变化自然科学基础的第一工作组编写，过程有来自66个国家的234名作者与517名供稿作者参与，引用参考文献超过14,000种，收到的专家和政府评审意见高达78,000条，其结论可以说具有无可质疑的学术和实证基础，IPCC主席李会晟形容：“这份报告中的创新，以及它所反映的气候科学的进步，为气候谈判和决策提供了宝贵的素材。”

人为影响获得确认

而且随着近年归因科学（attribution science）取得长足进展，这次报告也确认了几乎全球各地人为全球暖化影响都对增加特定极端天气事件强度和发生频率有紧密关系，包括热浪、飓风、山火或乾旱等，因此过往个别人士声称全球暖化是虚构故事或跟气候灾难无关的说法已经不攻自破，包括港人在内全球人类都不能够独善其身，必须合力加快取缔化石燃料以及进行其他有助减少碳排放的工作。

回看香港，政府在近年应对气候变化确实做了一系列工作，包括去年《施政报告》宣布“争取于2050年前实现”，并于年初先后公布《香港资源循环蓝图2035》、《香港电动车普及化路线图》，目标是在2035年前“推行都市固体废物收费，把都市固体废物的人均弃置量逐步减少40至45%，同时把回收率提升至约55%”、“发展足够的转废为能设施，摆脱依赖堆填区”与“停止新登记燃油私家车，包括混合动力车”。

香港减碳未如理想

不过，香港许多方面仍然存在明显不足之处，譬如最重要的发电问题，上一版本《香港气候行动蓝图2030+》只肯订立在2030年把碳强度由2005年的水平降低65%至70%的目标，其间将会继续接受使用天然气发电取代燃煤发电的选项，但燃气机组其实一样会产生相当的碳排放，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）更直言全球发达经济体都应该在2035年前达致零碳发电系统，而香港现时进度显然并未如理想。

年内《香港气候行动蓝图》更新在即，我们期望当局能为减碳工作订下更积极进取的目标，为未来本地及全球可持续发展尽一分力，另外在推进垃圾征费、禁电子烟草等相关立法的效率亦要加强，别因一时短浅利益耽误相关工作，否则零碳愿景恐怕难以在限期内达成之余，长远来说还可能威胁到本地市民的生命财产安全。