陈一新：立陶宛成中美角力新战场

来源：中时电子报

作者：陈一新

在国际情势急剧转变之下，位处波罗的海旁的小国立陶宛在7月同意台湾在该国设立“台湾代表处”。中国大陆则直到8月10日才宣布召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛也召回驻中国大使。

这次为什么北京未像上次处理南美洲东北角圭亚那同意台湾设立“台湾代表处”不久立刻要求该国收回成命，反而拖拖拉拉了两个礼拜才召大使而且还似乎外交谈判不太顺利？此一发展无疑也显示立陶宛同意台湾设处与以往两岸外交较劲的性质迥然不同，而是代表立陶宛已成为中美全球外交角力的新战场。

立陶宛与拉脱维亚、爱沙尼亚合称“波罗的海三小国”，在冷战时期，三国在苏联统治之下就非常向往自由民主，苏联崩解之后，三国立刻宣布独立，并加入美国为首的西方阵营。台湾与波罗的海三小国在冷战结束后开始发展关系，并在三国设立一个台湾经贸代表处合署办公。台湾曾在1996年捐赠立陶宛一批电脑。三小国国会议员与台湾立委也时相往来。

2020年新冠疫情爆发，台湾曾捐赠立陶宛10万个医疗用口罩，2021年立陶宛也对台湾报之以李，捐赠台湾2万剂AZ疫苗。2021年3月，立陶宛宣布将在台设立商务办事处，未料后来发展急转直下，应与美国无所不在的身影有关。台外交部7月20日宣布，台湾将在立陶宛设立“台湾（人）代表处”（ Taiwanese Representative Office），并说立陶宛也将在台设立对口单位。

中国大陆在台湾上次于圭亚那设立“台湾代表处”（Taiwan Representative Office）时立刻以明快手法逼迫圭亚那改弦更张，这次尽管中国与立陶宛“反复交涉”、“晓以利害”，但立陶宛外长与国会议员却始终不为所动。

为何中国大陆在立陶宛的外交工作出了状况？首先，立陶宛的转变与国际大气候的变化有关。在过去半年左右，美国总统拜登在美日、美韩、七大工业国、欧盟等重大峰会都高举“反中”大旗，成功建立“反中”连线，对立陶宛等民主国家起了相当大的鼓舞作用。

其次，立陶宛与中国建交利益有限，中国既无意也不愿劝阻俄罗斯经常在波罗的海三小国边界附近举行军演的行动，让三小国安全受到威胁，而对北京失望。而美国在冷战结束后即负起保护三小国的责任，每次俄罗斯陈兵三小国边界时，美国都动员北约部队不让俄罗斯越雷池一步，所以三小国外交深受美国影响。

第三，在美台、美立、台立关系都互动良好的状况下，美国居中运作，将台湾原先在立陶宛设立商务办事处的规划升级为“台湾（人）代表处”，因为白宫印太战略总监坎伯才宣布美国不支持台独与信守“一中政策”，选择“台湾（人）代表处”这个名称，会让刺激北京的程度相对较低。对台北而言，也算委屈求全，因为按台湾外交部对外关系名称分类，“台湾（人）代表处”较“台湾代表处”稍微低半个档次。

对北京来说，立陶宛堪称近年来“最牛的”一个邦交国，对中国的施压固然充耳不闻，对北京的利诱也无动于衷。北京对立陶宛则是轻不得也重不得。轻了怕波罗的海另外两国跟进，更怕其他国家群起效尤，重了则担心三小国反目相向，影响更大。现在中、立两国相互召回大使，显示双方关系进一步恶化，因为相互召回大使的严重性相当之高，仅次于断交。

台湾在立陶宛设立“台湾代表处”一事，也成为拜登政府施压北京要求中国外长王毅7月25日“正式会晤”美国副国务卿谢尔曼的筹码之一。另一筹码则是美军行政专机专程降落台北为“美国在台协会”运送外交邮包。

立陶宛因缘际会意外成为中美外交角力的新战场，如果处理不够妥适，则类似案例未来可能层出不穷，甚至成为中美全球外交角力的新常态之一。

（作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授）