拜登民主峰会 可能沦为形式化

来源：联合新闻网

作者：王高成

白宫宣布，将于12月9至10日召开民主峰会，以视讯方式邀请多国领袖参与，会议主轴是捍卫民主价值对抗极权主义，共商促进民主自由与人权。此会议为拜登竞选总统时主张，目的在彰显美国的民主价值，如今要落实，势将影响国际局势发展，对美国利益也很难论定。

如白宫网站所示，拜登认为当前时代的挑战，是要证明民主体制可以改善本国人民的生活，并且解决更广大世界所面临的重大问题。此说法显然是针对中国而发，拜登在争取欧洲及亚洲盟邦对抗中国时，也以民主政治面临极权国家挑战为理由。

拜登举办民主峰会，虽能提振在民主世界领导地位，凝聚遏制中国的力量，却也有不少负面效应。首先，举办民主峰会如针对中国，势必使得美中关系进一步恶化。日前美国才派遣副国务卿谢尔曼至中国访问，传达希望避免美中竞争上升为冲突的讯息，中国外长王毅也就避免冲突提出三条底线，第一条即是不希望美国挑战，甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。如今美国聚集全球民主国家批评中国政治体制，双方对立一定升高。

其次，全球非民主国家不只中国，俄罗斯、朝鲜、古巴等国皆是，在民主峰会中美国必然要一起批评。拜登的作法等于又回到冷战时期以意识形态为依归去区分敌我，有可能将世界分成两大集团，全球也可能形成民主与非民主国家的相互歧视。

第三，民主的标准很难拿捏，拜登政府不知要如何取舍。能被邀请与会的即是民主国家，未被邀请的则不是。但是美国许多盟友严格说来，也不算真正民主国家。如果这些国家都成为民主峰会成员，那全世界非民主国家也不多了，如果美国不邀请他们，无异是让他们贴上不民主标签，也应该成为大会批评对象，将不利于美国与这些国家的关系及外交利益。

第四，观乎特朗普执政时期的恣意妄为，民粹主义泛滥，群众都攻入国会大厦，以及黑人人权未受到完整保障，恐怕未被邀请者也必然会质疑，美国是否真的是个成熟的民主国家？届时民主国家与非民主国家之间，恐将会流于相互批评的口水战。

纵使民主峰会如期召开，会中也通过一些谴责中国及其他非民主国家声明，在现实世界，包括美国在内的与会国家仍然必须与中国经济交往，默认俄罗斯在东欧及中东的军事影响力。民主峰会召开时很盛大庄严，结果恐将流于形式化。

作者是淡江大学国际事务与战略所教授

