波兰限制非欧洲资金拥传媒 舆论轰遏新闻自由

来源：明报

波兰国会周三（11日）表决通过媒体法案，立法限制非“欧洲经济区”股东拥有波兰传媒公司的控股权，此举被指是封杀经常批评波兰政府的美资独立电视台TVN。法案通过后，现持有该电视台控制权的美国公司须减持其股权。舆论批评新法遏制新闻自由，并冲击波兰与美国关系，美方表示此举恐破坏波兰的投资环境。法案亦导致执政联盟分裂，小党退出联盟抗议，波兰执政法律与公正党（PiS）反驳称法案并非针对任何媒体，但可阻止非欧盟国家如中、俄控制波兰传媒。

波兰国会下议院周三表决，以228对216票通过这项媒体法案，阻止非“欧洲经济区”（EEA，包括冰岛、列支顿士登、挪威，以及欧盟成员国）企业持有波兰传媒公司超过49%股权，外界普遍视之为针对国内美资独立电视台TVN，TVN旗下新闻频道TVN24经常批评波兰政府。TVN24的母公司TVN由美国媒体集团Discovery通过一家在荷兰注册的公司拥有，TVN是美国在波兰的最大投资项目，估计价值超过10亿美元（约78亿港元）。新法意味TVN24于9月26日到期的牌照，可能不获续发，也迫使Discovery须出售持有TVN的多数股份。

美资频道首当其冲 美卿发声

PiS声称，新法对于阻止具有敌意的外国势力掌控广播电视公司有必要性，且符合其他欧洲国家规范。反对派公民纲领党国会议员谢蒂纳（Grzegorz Schetyna）在社交平台批评说：“今天的表决是对自由的攻击，是对独立于政府的媒体的攻击。”TVN呼吁参议院和总统杜达驳回法案，并阻止其成为法律，称这次表决“是对言论自由和媒体独立的空前攻击”，又指这影响波兰在国际舞台上作为一个民主国家的未来，以及在投资者眼中的可信度。

波兰政府针对TVN电视台之举动，或导致波兰和美国关系转趋紧张。美国国务卿布林肯发声明说，美国对这项立法草案“深感不安”，警告威胁媒体自由，也可能破坏该国的投资环境。波兰前总理、欧洲理事会前主席图斯克（Donald Tusk）形容，该法案是“回归共产主义模式”。

副总理被炒 执政联盟分裂

PiS议员声称必须修改法律，以防来自非民主国家的公司控制波兰传媒。PiS党魁卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）上周六（7日）指出，波兰须保护自己免受洗黑钱者和“毒品企业”进入传媒行业。然而，反对派及执政联盟内部的协议党反对立法，PiS的波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）周三解除身兼协议党党魁的副总理高云（Jaroslaw Gowin）职务，导致执政联盟分裂。高云曾与莫拉维茨基在媒体法案等问题上冲突，他警告新法会损害波兰形象及投资环境。

国会表决前夕，全国80个城镇周二（10日）均有民众示威，反对表决媒体法。反对者称立法可能导致TVN关闭。

在首都华沙，民众挥舞标语，写着“媒体自由、人民自由、波兰自由”等口号。一名设计师说：“若这事发生了（TVN24 失去执照），那就是终结，波兰将没有民主，没有言论自由”。另有批评者认为，波兰政府正采用匈牙利总理欧尔班的策略。匈牙利公共媒体机构很大程度上已成为政府的喉舌，其他传媒机构要不是被迫关闭，就被亲政府的利益集团接管。