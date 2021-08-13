美债务濒爆灯 成全球金融“灰犀牛”

来源：星岛日报

星岛日报社论

美股杜指及标指周二及周三接连创新高，因美国参议院连续两天通过一万亿美元（下同）基建法案和三万五千亿美元社会开支计划，市场憧憬美国经济再添动力。然而拜登上台后已与民主党合力推出逾六万亿美元大计，令政府财赤百上加斤，共和党又摆明阻挠提高美国债务上限，联邦政府在十月可能再次停摆，甚至出现无钱还债的困局，如此将冲击亢奋中的美国股市。此外，就算美国债务上限再获放宽，美国债务重压仍是悬在全球金融市场头上的一把刀。

拜登在参议院连过两关，先是周二在参议院通过其一万亿美元的基建方案，继而在周三以一票之差通过一项横跨未来十年、耗资三万五千亿美元的预算框架，要大加医疗、儿童及长者照顾、教育及应对气候变化的社会支出。连同拜登上任后就即通过的一万九千亿美元抗疫救经济计划，他上任半年多以来，就狂洒金钱，图重振美国经济。

拜登狂洒金钱 财赤无底深潭

拜登此举受到股市欢迎，杜指及标指连续两天创新高。美国股市目前处于极度亢奋状态，各种消息都当好消息来炒作，基建及社会开支计划获参议院通过，自然利好，就算新冠疫情有再爆迹象，市场亦猜测这会令拜登加码救经济，故也利好股市，漠视其种下的祸根。

参议院通过拜登两项共四万五千亿美元大计，势令政府财赤问题进一步恶化。美国联邦政府财政状况本已十分不健康，去年因新冠疫情大爆发，财赤飙上三万一千三百亿的历史新高，较旧纪录的二○○九年一万四千一百亿财赤，暴增逾一倍，今年财赤预计会高达三万亿美元。另外，拜登早前公布下年度预算总开支达六万亿美元的历史新高，预计财赤则为一万八千三百亿。至于参议院新通过的两项大计，会带来多大财政重压，还有待白宫及国会计算。

钱不会从树上长出来，沉重财赤要靠举债填补，眼前问题是美国政府暂不能再举债，皆因国会放宽政府债务上限的日期，在今年七月底完结，在国会再次放宽债务上限之前，美国政府不能再举新债。然而，十月一日为新财政年度首天，当天至少须支付一千五百亿开支，若到时国会还未对债务上限松绑，美国政府将被逼关门，甚至赖债。

共和党议员已摩拳擦掌，未来两月要利用债务上限问题，拖拜登后腿，重挫其声望。过去十年，美国两党在债务上限激烈交锋，曾导致政府三次关门，美国评级公司标普亦因而降低美国债务评级，令其失去三条A最高级别。若政府出现关门或赖债，将重挫美国信用和经济，亦会严重冲击极亢奋的美股，拖累全球金融市场。

国债越警戒线 市场头上的刀

就算拜登能大步槛过债务上限的难关，仍无法解决美国债务的长期重压。美国国债在七月底已达二十八万五千亿，当中二十二万三千亿为公众持有债务、六万二千亿为政府间债务，就算只计公众持有的国债，已相当于美国去年国内生产总值（GDP）的百分之一百零七，大幅高于国际标准的六成警戒线。另一重要警号，是美国国债总额在二○一九年七月才二十二万亿，两年间暴增了三成，同期美国名义GDP只增长了百分之一点五。

美国国债如滚雪球般滚大，拜登估计未来十年还将增加十四万五千亿，即总欠债达四十三万亿，然而这还只是政客的乐观估计，看看美国在二○一九至二○二二的三年内，将增加八万亿债务，就知未来情况可能较拜登估计的更糟糕。

金融市场有所谓灰犀牛，意指显而易见但被视而不见，最终造成重大危机的事件，美国债务就是全球金融市场的灰犀牛。对美国还债能力，大家只能信不能问，更不能质疑，但视而不见并不等于问题得到解决。这只灰犀牛始终是全球金融市场难以消解的祸患。