中国召回驻立陶宛大使　东欧国家的冒进外交

来源：香港01

01观点

中国外交部周二（10日）宣布，由于立陶宛允许台湾当局以“台湾”名义在当地设立办事处，公然违背中、立两国建交公报精神及“一个中国”原则，严重捐害中国主权和领土完整，决定召回中国驻立陶宛大使，同时要求立陶宛召回其驻华大使。从外交角度而言，召回大使的讯息明确且严重，有不排除演变成断交的意味，考验立陶宛是否承受得起后果。

事实上，很多与中国大陆有邦交的国家亦与台湾单方设立或互设办公室，但一直以来也没有引起中国大陆的指控。欧盟对外事务部（EEAS）发言人马斯拉里（Nabila Massrali）亦表示，欧盟方面不认为设处与设立大使馆或领事馆的意义不同，并不违反“一个中国”原则，欧盟也在台北设有欧洲经贸办事处。那么为何中国独是对立陶宛与台湾互设办事处反应如此大？

关键并非设处 欧盟模糊问题

互设办事处的讲法其实转移了眼线，模糊了问题核心。从中国外交部的官方讲法清晰可见，中方反对的不是设处行为本身，而是台湾当局能以“台湾”名义设处，违反了两国外交的共识。

北京不承认台湾为一个主权实体，而台湾的政府亦不代表中国，因此一直以来，台湾当局只能以“台北”名义与其他承认“一个中国”的国家打交道。就如同刚过去的奥运会，台湾得以“中华台北”的名义参加，台湾一直在外国设置也是以“台北经济文化办事处”的名义。如果立陶宛与台湾的交流仍依“台北”名义，自然不会违反中国所理解的“一国中国”原则。欧盟的外交人员不可能不知道“台北”与“台湾”名义在外交问题上的差别，此时将问题转行到“设处”问题上，很明显是转移视线。

中、立两国积怨已深

中国不但召回驻立陶宛大使，亦要求立陶宛驻中国大使离开，是相当严重的外交抗议。然而，考虑到中、立两国近年的关系积怨已深，台湾设处事件只是骆驼上的最后一根稻草。自中美对立矛盾激化后，立陶宛政客在包括新冠追责问题、新疆、香港、台湾等中国视之为主权的问题上，几乎完全站在美国阵营向中方施压。更有甚者，今年5月立陶宛在宣布退出中东欧“17+1”合作机制。立陶宛是主权国，退出合作并没有什么问题，但其高调呼吁其他国家一起退出，自然令中国感到不满。

立陶宛为台湾站台，不论是台湾当局以至民间都心存感激，甚至掀起了一片立陶宛风，例如理应是介绍中国及台湾地区历史为主的官方机构“国史馆”竟发文特别介绍这个东欧小国。不过从现实角度看，立陶宛与台湾的经济纽带根本很弱，而且经济互补性很低，所谓的“互惠互利”难有多大成效。

在中美博弈这一盘大棋中，立陶宛不是第一个也不是唯一一个利用台湾对中国摆姿态的国家。立陶宛、斯洛伐克及捷克三个东欧国家早前同向台湾捐赠新冠疫苗，捷克参议院议长去年更曾不顾中方反对官式访问台湾。但在中方施压后，捷克政府亦不得不逐渐与台降温，再没明显挑衅举动。从此角度看，即使立陶宛经济对中国的依赖性很低，但面对中方召回大使，其政府会否继续采冒险的外交手段？若然立陶宛不会改变行为，中、立关系很可能在一段相当长的时间内不会有所改善，最坏情况当然不能排除断交。