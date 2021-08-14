千元换券才有参与感？苏内阁可以再冷血点

来源：台湾《联合报》

联合报主笔室

苏贞昌内阁坚持要人民付千元来换取5倍券，台湾朝野都引发了巨大的反弹，除了党内与行政院长苏贞昌不对盘的正国会立委的发声，值得关注的是，昨（13）天10名英系立委也联名要求应让民众直接领券，反对用1千换5千。由于苏贞昌前天才见了蔡英文沟通此事，拉蔡背书的意味浓厚，没想到，英系立委今天立刻大动作串连“逆贞昌”，这动作背后恐怕透露了蔡英文真正的意志，也让蔡苏体制再次陷入紧张。

苏贞昌一意孤行不发现金就算了，还坚持要民众再掏出1千块买券，实在令外界不解。昨天苏贞昌在跟立法院党团党籍干部沟通时，与会的国发会主委龚明鑫说，因为5倍券的版型已经做好，苏贞昌则定调说，原则上就是要推5倍券，但要民众出钱才有“倍数”概念。这下外界才豁然开朗，原来这一切只是因为5倍券的版型做好了，意思是“头洗下去了”，如果没有掏这1千元就不能叫5“倍”券，就会变回马政府时代的消费券，而这就是苏贞昌的“心魔”。

换句话说，苏内阁只是为了5倍券而5倍券，且用去年3倍券复制贴上的版型都定了，可能连印刷厂都找好了。有什么比这个比更本末倒置的事？苏贞昌坚持要已经深陷贫困的人民再掏出1千块，只是为了名称、面子以及方便，至于人民的需求、心声、困境，很抱歉，这不是政府的优先考量。

为了捍卫要人民掏钱换券的作为，行政院发言人罗秉成昨天再度语出惊人说，让大家掏出1千元才会有参与感，更说这是全民参与式的经济，这是非常难得的事。罗秉成以为大家是玩大地游戏吗？因为政府防疫不力所导致的破口，所产生难以计量的经济损失还有800多条人命丧失，全民都像被搅进了这个洗衣机，经济、生活都大受影响，无人得以幸免，大家还不够有“参与感”吗？行政院发言人说出这种话能不让人愤怒吗？更令人不解，要如何脱离现实，才能说出如此冷血的话？

罗秉成还说，蔡英文对于政院提出的5倍券政策给予高度肯定，期勉行政团队对外界多加说明。结果才隔了1天，英系立委就出来集体狠狠地让苏贞昌难看。这个动作再明显不过了，蔡英文不打算帮苏贞昌坚持要民众掏钱买券的做法背书，选择出手了。民进党立委的反弹不难想见，苏贞昌的阁揆大位来自蔡英文的钦点，不是选票选出来的，但立委每天接触第一线民意，个个都有连任及延续政治生命的压力，不想逆民意当然就要逆贞昌。

看到苏内阁在发放振兴券政策这一路以来荒腔走板、背离人心的作为，只能说，对于这个政府，你永远无法猜到可以激怒人民到什么样的程度。