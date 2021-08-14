抗疫策略因时制宜 清零并不排斥共存

来源：明报

明报社评

随着新一波新冠变种病毒Delta疫情在中国大陆蔓延，一场“与病毒共存”还是“主张清零”的辩论被引爆。著名防疫专家、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏上月底发文，从南京“失守”提出对未来防疫的思考。他指出，现在世界上大多数病毒学家都认为，新冠是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。但原卫生部长高强上周六在官媒撰文，认为中国必须坚持严格防控，必须打消“与病毒共存”的想法。而政府最近对各地爆疫的举措，仍在坚持“清零”战略不动摇。不过，“清零”与“共存”并非一成不变的楚河汉界，而要因时因地制宜。现时一些国家的“共存”策略，尚未有成功经验，“清零”仍是现阶段中国的最佳策略，“与病毒共存”则是未来抗疫的最终结局，两者并不矛盾。

共存表述乃客观事实

清零是中国最佳策略

由于恰逢国际上有关新冠病毒溯源的争议沸沸扬扬，最近有关“清零”与“共存”之争，难免有政治化之嫌。仔细审视张文宏和高强等人的言论文字，可知他们的观点并非针锋相对。张文宏所言“与病毒共存”，是指“新冠病毒会在地球上长期存在”的客观事实。不少大陆专家亦都有同样表述，中科院院士锺南山5月曾说，如果新冠对人类健康的影响慢慢降低的话，那么新冠与人类的长期共存将成为可能，“我们可能要像预防流感那样，定期打疫苗”。而张文宏在6月也曾表示，这一年多来，中国多个城市的散发疫情都能短时间内达到遏止，得益于一直以来坚持的“动态清零”策略。

可见，“与病毒共存”是指病毒很可能在地球长期存在的客观事实，而“动态清零”，则是中国与欧美等西方国家不同的抗疫战略。所谓“动态清零”即追求“零个案”，当发现一宗确诊，立即大范围封闭检测，隔离密接者甚至次密接者，及时切断传播链。今年以来，Delta毒株进入大陆后，在广州、南京、郑州、武汉等爆发疫情的地区，都展开全民筛检，社区重新严格管控，而近百各级官员被指玩忽职守，遭撤职查办。

国际上，现在公开宣布“与病毒共存”的，只有英国、新加坡等少数国家，惟效果仍待观察。号称两针疫苗接种率逾72%的英国，7月全面解封，取消了包括戴口罩在内的几乎所有防疫限制。本月12日，单日感染人数仍有近3万。进入8月以来，死亡人数不断增加，2日新增死亡病例138宗，是3月17日以来的最高纪录；在新加坡，虽然过去一周每日新增本土病例少于100宗，但随着食肆解封恢复堂食，传染病专家预料，每日新增病例或重回数百宗，重症和死亡病例也会增加；在58%的人口完成第2次疫苗接种的以色列，在放开限制后疫情再次反覆，9日单日感染者逾6000人，其中重症患者达到394人，较前一周几乎翻倍。可见，高强批评一些国家“在接种疫苗之后消极抗疫”，并非无的放矢的。

共存尚无成功范例

清零并非一成不变

中国固然不能照抄外国的“共存”模式，但碍于国情制度差异，中国的“清零”战略也难在全球推广，有担心中国的“清零”会牺牲经济发展，代价太大，即使中国安全，也会与世界隔绝，甚至担心明年2月的北京冬奥会如何举办。

其实，去年疫情爆发之初，武汉封城和终止春运，虽然一度重创大陆经济，但中国全年还是全球唯一实现经济增长的主要经济体，而且，得益于疫情控制的成就，中国在世界产业链的地位有所加强。中国疾控中心流行病学首席科学家曾光指出，中国现在之所以要清零，因为世界周围不稳，也因为中国现在疫苗接种的还不够（到昨天为止完成接种者才7.7亿人，仅占人口总数55%），疫苗更新换代尚未完成。以后随着形势的变化，国际形势变，中国肯定会变的，“当清零的红利不再存在的时候，我们就不会清零了”。但他不主张中国率先打开国门，而主张先看英国等试验的表现。北京相信，在特效药和新一代疫苗问世之前，一旦打开国门，疫情失控会令医疗资源“爆煲”，即使死亡率仅有千分之一，对于标榜为人民服务的中国政府而言，也会是致命的打击。

至于北京冬奥会，北京奥组委在东奥期间曾派小组实地考察学习，相信会借监东奥的经验，如空场作赛，所以北京冬奥会迄今未对外开售比赛门票。另外，限制外国代表团的活动范围，定期做核酸检测等。以大陆动辄上千万人口的大规模筛检能力和经验，对规模较东奥小得多的冬奥会防疫，将可应付裕如。

与新冠疫情的对抗，是一场持久战。无论张文宏的观点，还是高强的意见，虽有明显区别，亦有共通之处。在全球疫情仍在持续之际，当局应该广开言路，“兼听则明”，透过理性探讨，形成科学的决策。而任何泛政治化的上纲上线，甚至乱扣帽子，包括以刑事追究网民有关“共存”的言论，都是对抗疫大局有害的错误做法。殷监不远，美国就是因抗疫争论的泛政治化，造成了社会撕裂，酿成抗疫失败的。