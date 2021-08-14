阿富汗急溃 共和党人乘机算帐拜登

来源：明报

阿富汗政府军兵败如山倒，美英甚至要出兵撤走使馆人员，进一步加剧美国舆论争议美军是否正重演越战尾声仓皇撤走般的“西贡时刻”，共和党人亦纷纷以撤出阿富汗的失败作为攻击总统拜登的政治武器。

所谓“西贡时刻”（Saigon moment），即指1975年4月南越首都西贡（现胡志明市）陷落前夕，华府在最后时刻展开史上最大规模的直升机疏散行动，带走逾7000名在越美国公民以及南越和第三国公民。当时直升机在美国大使馆屋顶慌忙撤走人员的影像，成为美军败走的象征。

美国舆论数个月前已开始有阿富汗重演“西贡时刻”的说法，例如众院军事委员会共和党籍的加拉格尔6月就警告，阿富汗或成为拜登政府的“西贡时刻”，又指阿富汗情况跟伊拉克很似，都是出于满足竞选承诺定出撤军时间表，结果当地陷入混乱。拜登那时还宣称不会在阿富汗看到相片的类似场面，但到拜登政府周四宣布紧急增兵到喀布尔协助撤人后，有关相片即在社交网络疯传。

参议院少数派领袖麦康奈尔批评拜登政府如今“看来就像为喀布尔陷落作准备，拜登总统的决定带我们冲入1975年西贡可耻陷落的更差续集”。

随着塔利班攻城掠地速度远超预期，将阿富汗乱局跟南越或伊拉克撤军失败比较的论述在美国舆论愈来愈多，而且不限于政治立场对立的保守派媒体。自由派有线新闻网络（CNN）的国安分析家贝尔根提到正是时任副总统的拜登主持伊拉克撤军的谈判，直言拜登如今又在阿富汗主持“完全自作自受的溃败”。有拜登政府官员也承认，阿富汗迅速崩析或损害总统的外交政策遗产，但白宫内部质疑前任的特朗普政府去年跟塔利班达成的撤军协议才是罪魁祸首。