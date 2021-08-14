非塔利班军事强大　乃阿富汗治理软弱

来源：香港01

01观点

阿富汗政府若陷落，不会叫人意外。在半年前，拜登政府亦已预期塔利班将会卷土重来。大家不确定的，或者只是塔利班拿下江山的速度是快是慢而已。

阿富汗全国共分34省，在过去短短一星期，多达10个省的省会相继落在塔利班的手中。后者的军事推进势如破竹，美国情报部门更加推测，可能仅在90天之内，首都喀布尔亦将失守。

美军撤出后塔利班势如破竹

在时间点上，很难说美军的撤离并非塔利班卷土重来的原因之一。4月、5月以来，美军开始了最后阶段的撤出行动，此后塔利班在阿富汗的控制范围逐步扩大，政府军节节败退。随着日子愈来愈接近美军完成撤离的9月，情况更是如此。

目前美军在阿富汗已再没有空军基地，负责空袭的战机要由海湾基地或阿拉伯海航母出动，行动力大减。而据阿富汗政府的说法，缺乏空军支援下，他们容易处于下风。

但是，正如美国政府指出，阿富汗政府军的30万人远多于塔利班的7.5万人，加上过去一星期沦陷的10个省会中，多达4个被指是不战而降。阿富汗弄成如今局面，又岂能只是军事力量所能解释？

事实上，自2001年以来美国已对阿富汗军事国防投资了高达830亿美元，单是今年北约也资助了7000万美元。然而，不少评论指出阿富汗政府贪腐问题严重。在当地采访多年的外籍记者Lynne O’Donnell便在《外交政策》撰文指出，政府拖欠军警薪酬的情况常见，以致军心散涣，而总统加尼（Ashraf Ghani）、其国安顾问及总统办公室主任三人均持有外国护照。

物必先腐而后虫生

另一边厢，塔利班去年与特朗普政府谈判并达成协议，以不攻击外国部队换取美军逐步撤出。其领导层又已分别与中国、俄罗斯及伊朗政府会谈，商讨今后局势。可以说，这个在2001年911事件前统治当地五年的组织，已经逐步将军事实力转化为政治力量，步署后美国驻军年代的形势。

惟在此际，加尼政府除了归咎于美军撤出之外，就是指控南邻巴基斯坦包庇塔利班。但正如中国人所说，“物必先腐而后虫生”，阿富汗政府军今天兵败如山倒，只怕是过去多年未能真正建立管治力量的必然结果。美国总统拜登星期二（10日）论及局势时，直言“我不会为我的（撤军）决定而后悔……他们要为自己努力，为他们的国家努力”，但由2001年挥军当地到2021年要从泥沼中退出，他们又有否真正为当地人民缔造美好生活而努力？