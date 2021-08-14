人才出多入少 港府勿轻视危机

来源：星岛日报

星岛日报社论

香港政府最新统计显示，今年香港人口的临时数字约七百四十万人，移出的港人达八万九千二百人，比去年多近八成，呈出多入少现象，政府发言人指这与疫情有关，因部分已离港的市民未能返港，入境者亦减少，以致出现较多的“净移出”。此解释只突出短期因素的影响，显然未触及一个深层的危机，就是人口流出已成持续趋势，特别是专才正入不敷出，经济发展将因“失血”而变得虚弱，医管局主席范鸿龄昨指医护外移有所增加，为此危机提供了新佐证。政府对这严峻情况绝不能轻视，应从速制订有效措施补救。

香港人口近年出现净减少，除了出生率下降，还因为外移的市民增加，流入者减少，其中当然有各种原因，疫境影响通关通航确有一定影响，但不可否认的是，港人出现移民潮及来港定居者大不如前，已形成持续趋势，中长期而言将不利经济，实在令人忧虑。正如研究人口政策的港大社工及社会行政学系教授叶兆辉所言，近一两年移民人数确实多了，但要弥补人才流失并不容易，因全球都在吸纳人才。

推力强拉力弱 出现“失血”状态

一个社会的人才进出，概括而言在于两股力量，就是推力与拉力，当推力强于拉力时，人才便出多入少，处于“失血”状态。这理论对香港同样适用，政府必须深入研究香港是否出现推力强拉力弱的问题，才可找出“病因”，再对症下药。

近年香港确有一些因素把人才往外推，除了持续的政治动乱带来忧虑与郁闷感外，在经济方面，因发展停滞令就业机会减少，以及楼价与租金高昂，大大加重中产阶层的负担，生活愈来愈不好过，而薪酬增长速度又远远不如八、九十年代般高，与外地的差距不断缩小。如此种种，都形成不利于留住人才的环境。

问题的另一面是，在推力加强的同时，香港对外来人才的吸引力却持续递减，上述的负面因素，令许多本打算留港发展的人才，最后没有以此为家，选择返回大陆或原居地生活。特别是过去几年政治动乱中的极端排外情绪，对引入外来人才的负面影响极大，需长时间才可弥补。

在香港“拉力”渐失的同时，大陆其他城市却大力招揽人才，逐渐占了上风。例如深圳为了发展成科技大都会，近期就推出个人所得税财政补贴，最高补贴金额可达五百万元人民币，这措施落实后，高级打工仔的实质薪酬将与香港相近，甚至更高，目的就是要加强吸纳短缺的高端人才。

深圳吸纳人才的胃纳极大，单是二○一九年就引进了近二十八万各类人才，到今年四月，该市的科技人才已超过二百万，但“拉力”还未减弱，可说多多益善，而香港亦是其打主意的目标。

不要以为与港争夺人才的对手只有深圳，事实上大陆多个省市，包括一些偏远地区，都在努力吸取人才，为此各出奇谋，包括给予户籍、优惠购房及税务优惠等，其竞争力绝不可低估。

对手加码招才 香港需新对策

此消彼长，对一些本打算留港发展的大陆人才来说，如有其他更佳选择，而香港又没有优越得多的条件，自然不愿留低。有学者分析指，去年有三千一百多名大陆或外国人士申请香港永久居留资格，与七年前持学生签证来港读书的大陆与外国学生人数比较，只有约一成人留下来。由此反映，香港对他们欠缺“拉力”。

香港原来的人才流走，希望吸纳的外来人才又“拉”不住，结果出现了高端人力不足的问题。据劳工及福利局的推算，到二○二七年时，大学学位以上人力的需求将增加三十一万人，但按供求差额估计，这类人力欠缺达三万四千人。

政府对上述危机必须高度重视，否则经济科技发展势将被“人才荒”所阻。要走出这困局，一方面应给人才创造更多发展机会，改善其生活条件，甚至提供税务优惠；另方面应全面检视输入优才计划，大大加强香港的“拉力”，如效法其他大陆城市，给予更具吸引力的条件。政府必须尽快定出整套吸纳人才的政策，不能再迟疑了。