恐中的疫苗荒 快演不下去了

来源：中时电子报

作者：蒋德纲

美国民主党籍参议员达克沃丝8月10日表示，美国援台疫苗“一开始是75万剂，现在已经超过400万剂了”；不过经查后确认新闻是乌龙一场，其表达的意思是指台湾目前已获赠250万剂，美国并无额外加码再送疫苗之意，这让台湾人空欢喜一场。

这不能怪达克沃丝记不清楚，只能说民进党政府大外宣太成功，让她6月5日搭乘C-17军用运输机访台留下的印象太深刻；达克沃丝显然并不知情，这两个多月来台湾透过民间力量郭台铭、台积电、慈济已与德国辉瑞BNT采购1500万剂疫苗，所以她还停留在两个月前“台湾被中国大陆封锁买不到疫苗”印象中。

台湾的疫苗荒，民进党政府无论是大内宣、大外宣，从头到尾就是一招——甩锅给大陆，所以阁揆苏贞昌敢铁口直断“郭董买不到”、美国白宫发言人说“遭外力截断”、民进党发言人呼应说“金夭寿”。没想到，郭董等民间力量还真搞定了BNT疫苗，让民进党政府颜面尽失、糗得无地自容，哪还有脸跑去告诉美国参议员“台湾买到BNT了”。

中国大陆因素不存在，可台湾疫苗荒是事实，原因在哪？当然就是民进党采购疫苗保密到家、老乔不定AZ和莫德纳疫苗。截至目前，前者采购1000万剂、交货240.9万剂（到货率24.09%），后者采购505万剂、交货124.96万剂（到货率24.74%），你没有看错、我也没有算错，都不到1/4，这种执行率及格吗？这还没把陈时中吹嘘明年大手笔采购3600万剂莫德纳疫苗算进去哩。

记者提问“可以到货多少疫苗”，陈时中总是一脸懵逼说“飞机起飞可能都还有变数”，现在想起来还真觉得好笑，拜托，莫德纳疫苗是美国货，美国白宫、参、众两院、国防部、美军全都撑台湾，不是吗？陈时中就算无能判断，瞎掰也要有底线，这出杯弓蛇影、恐中的疫苗荒，台湾还演得下去吗？！