塔利班席卷阿富汗 中巴印三国地缘形势遇变局

来源：香港01

作者：茅岳霖

到8月中旬，阿富汗塔利班部队一周连下近20省，接连夺取坎大哈、赫拉特等具备政治影响的大城市。坐镇喀布尔的阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）等首脑已在焦头烂额中固守城垣，并向塔利班方面递交和谈新条件。在战火逐渐逼近之际，中、美、英、法等大国先后发布撤离通告，撤出侨民。

但有一个国家却反其道而行之，这就是在7月11日调动军机向阿富汗政府军紧急提供军援、又在7月下旬至8月中旬接连传出“出兵阿富汗”动向的印度。到8月12日，印度人民党（BJP）元老、外交耆宿、前内阁部长斯瓦米（Subramanian Swamy）博士还呼吁莫迪（Narendra Modi）当局应“出兵两万保护喀布尔”。

印度这种迎难而上的举措有稳固其“战略合作伙伴”的意味。2001年美国入侵阿富汗，塔利班被赶下台后，印度对阿富汗进行了长达20年的巨额投资，总投入超过30亿美元，还依靠北方联盟政府时期的交情，与阿富汗政府建立了牢固的经济和防务关系。就近期发生的巴基斯坦达苏水电站袭击事件一案看去，印方甚至还有布局阿富汗应对中国的思路。

对新德里来说，巴基斯坦三军情报局（ISI）扶植塔利班夺取政权的经验让其大受启发，这使得印度开始在军队和情报两方面于阿富汗扶植自己的人马。

首先，印度从2003年开始在国内建立训练营，帮阿富汗新政府整训“国家安全部队”，即包括其政府军在内的全部武装力量。美国也发现了印度为阿富汗提供的“长期能力建设”（long-term capacity building）计划，并觉得此举可以为自己所用。

美军、北约部队从2014年开始调整阿富汗建军思路，从培养正规军事指挥员转而培养“特种作战”专业干部。这种很容易由印度陆军和印度军警执行的工作也随之大行其道。到2021年，已有数以千计的阿富汗军、警、宪人员在印度接受基本训练，使之可以配合驻阿富汗北约部队采取针对塔利班的“治安战”。从2016年开始，印度还专门为阿富汗陆军和空军整训了一批女军官，以此向媒体展示喀布尔当局的“开明”一面。

其次，为对抗巴基斯坦三军情报局借塔利班武装对阿富汗的渗透，印度开始在阿富汗建立政府级別的情报网，即2002年后确立的阿富汗国家安全局（NDS）。

2002年确立的NDS不仅担负了新德里与阿富汗塔利班交涉的工作，它还能为印度收集从阿富汗到伊朗一线的各种情报。新德里为避免巴基斯坦渗透，还专门以其调查分析局（RAW）等情报机构的工作经验整训了一批阿富汗特务。印度观察家虽然认为NDS研究和分析能力有限，但仍对其“高度军事化”的组织抱以赞许。

根据主要来自巴基斯坦一方的说法，从2009年开始，RAW还采取了对包括巴基斯坦塔利班等数十家组织的援助、扶植、整训等工作；而作为印度情报机构的延伸，NDS参与了训练巴基斯坦塔利班等武装人员的工作。由此卷入了印、巴两国彼此扶植的代理人战争。

问题也随之而来，随着巴基斯坦塔利班等武装投入“中巴经济走廊”、“一带一路”等相关工程，鉴于中印关系的转变，NDS的可能角色也惹起巴方的指责。

以2018年11月23日，巴基斯坦分裂组织“俾路支解放军”（BLA）袭击中国驻卡拉奇领事馆为标志，就被指是印度情报部门及其麾下阿富汗情报机构开始对在巴基斯坦的中国目标展开行动。

到2020年，印巴在克什米尔地区的渗透与反渗透让新德里开始调动其在阿富汗的势力。与阿富汗直接交界，又与阿富汗有相同民族，还有“一带一路”、“中巴经济走廊”相关工程的的开伯尔-普什图省，在地缘战略分析上亦被认为会成为印度实施“特种行动”的目标。

其中，2021年7月14日发生，造成中方9人遇难，27人受伤的达苏水电站爆炸事件，近日亦招来巴基斯坦当局直接有印度和阿富汗当局的参与。不过，这也是巴方一贯的说法，以往的类似指控都曾遭到否认。

无论如何，新德里方面对于介入阿富汗事务保持过理智心态。在7月22日，印度外交部发言人巴奇（Arindam Bagchi）专门发表了一通只谈承诺，不提出兵的演讲。这让同期阿富汗总参谋长（即总司令）前往新德里搬兵求援的访问一无所获。

但对新德里来说，从2011年开始加深的传统印、阿关系已再次面临不确定性：美国撤军已实际上改变了阿富汗的力量对比，迅速占领了大片地盘的塔利班有望取代现政府，事已至此，新德里仍有可能会为了数十年的沉没成本，为其反制巴基斯坦的前线基地采取些令外界惊愕的措施。