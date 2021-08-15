塔利班势如破竹 中国准备接受苦涩现实

来源：德国之声中文网

就在8月13日，中国官媒《环球时报》引述一名阿富汗反对党政客指出，如果要成立过渡政府，就必须囊括塔利班。

正在阿富汗攻城拔寨的塔利班，其极端宗教背景颇令北京忌惮。中国担心，阿富汗国内的局势会威胁到新疆地区的稳定，尤其担心塔利班控制区可能成为分裂势力的境外据点。

不过，在涉外事务中，北京又长期坚持不干涉内政原则。因此，在7月底的天津会晤中，王毅对到访的塔利班代表表示，希望阿富汗能有一个“温和的伊斯兰政策”。

在微博、知乎等社交媒体上，一些中国网友并不乐于见到中国外长和塔利班代表并肩站立。“这难道不就是当年公然炸毁巴米扬大佛的塔利班？我们中国难道不应该明确底线？”，有网民问道。

在和塔利班打交道时，中国其实握有一项美俄不具备的优势：中国从来没有针对塔利班进行过军事行动。1996年至2001年塔利班主掌阿富汗期间，中国事实上冻结了和阿富汗的外交关系：早在1993年内战刚爆发时，中国就撤离了驻该国的外交官。

复旦大学的南亚问题专家林民旺在接受路透社采访时表示，这体现了中国的实用主义姿态：“你们如何治理你们的国家主要是你们自己的事，只要别影响到中国就好。......假如中国这样的大国通过公开会晤给予塔利班以某种政治认可，对于塔利班而言就是一场巨大的政治胜利。”

中国官媒近期则多次强调，阿富汗一直以来都是“帝国坟场”，告诫中国千万不要陷入“大博弈”的泥潭。这些官媒报道都在传递一个信息：中国无意向阿富汗派兵、也没有幻想去填补美国留下的权力真空。

在与王毅会晤后，塔利班方面表态说，希望中方能够在阿富汗经济建设中发挥更大的作用。四川大学南亚问题专家张力教授对路透社表示，塔利班的这一表态说明，中国有可能将战后经济援助、投资承诺作为胡萝卜，鼓励包括塔利班在内的各方停止战斗，并达成政治和解。

德国马歇尔基金会的中国外交政策专家斯莫尔也对德国之声表示，面对塔利班，中国手里有好几张牌可打，“而塔利班也十分清楚一点：在今后相当长的一段时期内，中国将是阿富汗的唯一经济外援，假如北京对塔利班政权存有疑虑，这些经济援助就不会送到阿富汗。”

张力还指出，实现阿富汗停火是中国的首要目标，“因为混乱会滋生宗教极端主义以及恐怖主义”。

就在几星期前，一支运送中国工人的车队在巴基斯坦北部靠近阿富汗边境地区遭遇自杀式恐怖袭击，造成包括9名工人在内的总计13人丧生。这些工人正在兴建巴基斯坦达苏水电站，被认为是“一带一路”重点项目“中巴经济走廊”的配套项目。德国马歇尔基金会的斯莫尔指出，中国在阿富汗境内并没有太多的直接经济利益，但是巴基斯坦等阿富汗邻国境内和中国相关的“软目标”，才是北京真正忧心的地方。