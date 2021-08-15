香港特首战两种模式“未定案”

来源：星岛日报

作者：杜良谋

香港选委会提名期周四（12日）结束，大部分界別已做好协调，没有竞争，料最终报名人可自动当选。新制下的选委会有多名当然委员，今次报名参选人中，反对派几乎绝迹，安全系数非常高。今次选委会有两项选举功能，包括选举特首和立法会40个议席，不过，对于下届特首选举是“有竞争性选举”还是采取“澳门的一人模式”，建制派中言人人殊，有人认为，一个绝对爱国爱港的选委会将顺利组成，反对派亦已消失，希望明年特首选举可有多于一位参选人，让选委会拣选一个适合香港的人选；不过也有人选举会导致建制派再次撕裂，认为还是采用“澳门模式”，中央说了算。

全国港澳研究会副会长刘兆佳指，香港在过去两次特首选举，均造成爱国爱港阵营分裂情况，令反对派可以有机可乘，通过提名及投票影响结果，虽然最终不会改变到中央属意人选，但足以构成爱国阵营的矛盾，并对新特首当选后的管治有负面影响。他续指，新制之下虽然爱国者占绝对优势，而且没有任何一股势力对选举结果构成重大影响，但认为未来大半年还有许多不可预期的因素，目前谈论明年有无多于一名参选人竞争特首是言之过早。

他分析，中央希望见到下一任特首得到压倒性票数当选，亦希望新任特首可更强势，以令施政过程更有力，有助克服既得利益集团在推动政策或制度改革时的阻力；这同时可彰显爱国阵营的团结性，而且未来仍须继续防范外国势力及反中分子通过不同方式干扰选举。

当然，中央不会不知道港人希望出现特首竞争，刘兆佳认为，目前不同有意竞逐特首人选，已开始施展浑身解数表达自己希望当特首的期望，但他们不能明目张胆地拉票，亦不能造出损害现届政府管治威信的事，只可以不同巧妙方式令各方心领神会。

他形容，这将会是一个复杂又微妙兼具有香港特色的过程，又相信未来半年会出现逐步淘汰的情况，估计届时未必仍会出现二人势均力敌的形势，更可能的是出现强弱悬殊、众望所归的情景，令其他有意参选人知难而退，届时是否自动当选，可能已没有人在意。

虽然今次选委会选举未有民主派竞争，但刘兆佳认为12月的立法会选举中，温和民主派仍有机会，直言若中央开绿灯，相信民主派可取得足够提名。他表示，中央对选委会的重视高于立法会，因前者是实现爱国者治港的重要机构，重要任务包括选举特首。他更预期选委会未来不止有选举角色，而是在香港政治上有积极角色，以体现中央治港意志，他提醒选委会设召集人制度，会由国家领导人级別担任，料未来选委会会召开会议、发表立场，并在重要关头发挥作用。