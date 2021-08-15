阿富汗悲惨结局 台湾的震撼弹

来源：《中国时报》社论

阿富汗局势急转直下，美国大使馆13日下令销毁敏感资料，代表大使馆已有遭攻占的心理准备。拜登总统虽坚持撤军决策正确，但美国实力衰退，国际威信遭到越战后最严重的打击，都是摆在眼前的事实。阿富汗悲惨的结局震撼了美国亚洲盟邦及伙伴，将安全讬付美国的民进党政府须有所警惕，以避免阿富汗效应在台湾出现。

继80、90年代苏联之后，帝国坟场的“阿富汗魔咒”再次印证在美国身上，拜登总统履行竞选承诺，决定在8月31日前完成自阿富汗撤军，终结长达20年的“永远战争”，决策过程经过理性评估，也得到美国社会的认同与支持，但事实与主观愿望显然有极大落差。美军以20年时间，花费1兆美元训练，配备现代化武器的35万名阿富汗政府军，时间证明完全不堪一击。

白宫承认“阿富汗冲突是一场打不赢的战争”，过去20年耗费2.5兆美元、牺牲了2300名美军生命，撤军的政治决定可能是正确的，但撤军的执行面，无论是政治、军事、情报的评估都有错误，而其后果严重性更是远超过预期。前英军联合部队司令巴伦斯将军批评英国撤军“战略错误，出卖了阿富汗的未来”，这句话更适用于美国。

更严重的是，脱离阿富汗并不表示美国可以金盆洗手，阿富汗问题并未因此解决，前美国国防部长潘尼塔表示，塔利班是恐怖分子，将会支持恐怖分子，阿富汗将成为“盖达组织”与“伊斯兰国”等恐怖组织的避难所，阿富汗将继续构成对美国与西方国家的安全威胁。如何应对未来的阿富汗威胁，将是美国重要的战略议题。

除了决策层面缺失，仓促、羞辱式的撤军过程尤其令外界费解。7月初美军在未知会阿富汗守军情况之下，一夜之间自最大的巴格兰空军基地不告而別，现在又要分別增派3000名与4000名美军到阿富汗及邻近区域，维护撤军安全，甚至与塔利班私下接触，以确保美国大使馆人员、人民及服务美国的阿富汗人安全撤离。

到目前为止，拜登政府坚持撤军决策不容挑战，更拒绝阐释、说明决策目标及执行过程，令人怀疑美国过去20多年的努力，投入庞大资源、牺牲生命，到底为何而战？

不容否认，拜登加速自阿富汗撤军，与美中战略竞争有密切关联，拜登希望结束在阿富汗与中东的战争，集中资源与军力专注与中国对抗，加强对中国的威吓力量。但美国对中国的战略竞争，目标与手段相互混淆，自阿富汗撤军未必能达成制衡中国的目标，反而先造成阿富汗及邻近区域的“权力真空”，使中国与俄罗斯得以趁虚而入，拥有更大的发言权与影响力。

除了在阿富汗的挫败外，美国撤退阿富汗也将产生全球性效应，特別是美国形象与信用受到重创，1975年的“西贡沦陷”惨况，可能即将重现喀布尔；美国的实力是否足以承担维持全球秩序的责任，将受到挑战，以制衡中国为目标的印太战略及强权对抗战略设计，也会受到质疑。

拜登政府视中国为美国利益及世界秩序的首要威胁，企图以实力地位并结合盟邦共同遏阻中国的扩张，吓阻大陆对台湾采取军事行动，维持台海和平稳定是遏中战略的重中之重。大陆是否会对台湾使用武力？美台联手是否能瓦解大陆的攻击？近年来在国际社会引起热烈辩论，但都没有定论，因为最关键的问题，台海如果发生战争，美国是否会履行安全承诺，采取军事干预？美国仍然保持战略模糊，美国仓促撤出阿富汗之际，台海用兵可能性更是充满问号。

或有主张，台湾与阿富汗战略地位不同，今日阿富汗不会是明天台湾，但两者有一个不能忽视的共同特征─安全依赖美国。拜登一个多月前才在白宫对阿富汗总统加尼保证，“将继续和你们在一起”，但同时强调“阿富汗人必须要决定他们的未来”，同样的，美国对台湾支持“坚若磐石”，但台海如风吹草动，台湾的未来终究要自己决定。