巩固第二岛链 学者預期美军进驻帕劳

来源：美国之音

作者：杨安

太平洋岛国帕劳总统惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.，又译惠普斯）8月2日出访美国，并与美国国防部长奥斯汀会面，双方讨论了美军进驻帕劳的必要性，及其可能对中国的吓阻效果。分析人士表示，中国军事实力渐增，急欲突破第一岛链防御链，且其中长程导弹可直驱关岛，都威胁到印太地区和美国本土的安全，因此，他们认为，美军为分散风险，极可能进驻帕劳等第二岛链国家。

帕劳总统惠恕仁率团出访美国，于8月2日抵达关岛，会见了前一天才在帕劳周边结束“太平洋骑兵-21”（Pacific Forager 21）”军力投送演习的美国特种部队。随后，他转往夏威夷拜会了美国印太司令部的司令约翰∙阿奎利诺（John Aquilino）。8月5日，惠恕仁一行抵达华府，于五角大楼，拜会了美国国防部长奥斯汀，帕劳官方形容，此次访美行程具有“历史意义”。

早在惠恕仁访美前，美国前国防部长埃斯珀（Mark Esper）去年8月底就曾亲访帕劳，成为首位在任内踏上帕劳国土的美国国防部长。他在帕劳期间，公开指责北京“正在太平洋地区进行破坏稳定的活动”，对整个区域造成有害影响。

帕劳前总统雷门格索（Tommy Remengesau）事后透露，他在亲手交给埃斯珀的信中写到：“欢迎美方在岛上兴建基地、港口、机场等军事设施，并定期过来使用。”雷门格索还呼吁美国利用“自由联合协定”（Compact of Free Association, COFA）机制，在帕劳部署常驻美军部队。

作为雷门格索的继任者，惠恕仁此次访美，虽然未直接开口邀请美军前往帕劳设置基地，但是他仍欢迎美军在当地展开更多活动。他在致词时表示，他个人观看了数周前美军特种部队在帕劳周边所进行的演习，对美国军力感到振奋，这也让帕劳人民因此感到安全。惠恕仁强调：“我们总是说，存在就是威慑，我们欢迎（美国）军队展开更多活动。”

奥斯汀则致词表示，美国国防部坚定地承担“自由联合协定”所赋予的国防责任，并将加强两国的战略伙伴关系，促进一个自由、开放和安全的地区。

奥斯汀感谢帕劳愿意接纳美军，并让美军有机会在帕劳部署装备，他说，这强化美军执行联合行动的能力，并扩大对敌军的威慑力。而美国在帕劳和整个太平洋岛屿的军事存在，对双方的伙伴关系和繁荣的共同目标非常重要。

帕劳地处西太平洋密克罗尼西亚群岛，由8个主要岛屿及约340个火山岩小岛组成，人口数约2万人。帕劳自从独立建国以来就是美国的“自由联合协定”成员之一，本身没有军队，由美国负起保卫帕劳的军事义务。

对于美国和帕劳的军事合作，位于台北的国防安全研究院决策推演中心博士后研究员章荣明在接受美国之音采访时指出，惠恕仁拜会奥斯汀，美国五角大楼完整公布两人谈话的逐字稿，没有任何避讳，很明显地是在传递美军要加强在帕劳部署军事力量的讯息。

他说，美国战略与预算评估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA）曾提出紧缩岛链的概念，主张在第一岛链防御链的岛屿布署多领域部队（multi-domain task force）以及陆基型的地对海和地对空导弹，用以防止敌军突破第一岛链。章荣明说，类似的概念也可以套用在第二岛链，因此他预期，美军将于帕劳布署多领域部队。

多领域部队旨在对抗敌军于该作战领域之介入/区域拒止（A2/AD）作为，也就是，避免中俄等敌军在作战区划定禁区，阻止美军等第三方的武装干涉能力。多领域部队可望配备远程精确武器、超音速导弹、精确打击导弹等，也具备电子战和网络能力，可有效压制中国和俄罗斯的部分军事能力。

第一岛链是可以封锁中国大陆军力向西太平洋扩张的防线，是指北起日本群岛、琉球群岛、中接台湾、南至菲律宾、大巽他群岛的链形防御线。而第二岛链位于第一岛链外围，是指北起日本群岛，经小笠原诸岛、火山列岛、马里亚纳群岛、雅浦群岛、南至哈马黑拉群岛。其中，帕劳就位于第二岛链的南端。

章荣明说，中国中长程导弹的锁定范围已经包括美国关岛的军事基地，因此，美军意识到分散部署的重要性。他说，帕劳有很多小岛，加上已经表态欢迎美军设立基地，因此，美军要取得小岛的使用权会比较容易。美军若部署在零散的小岛上，不仅隐密性高，也不容易被锁定。

章荣明认为，惠恕仁此次特别提及美军特种部队在帕劳周边的演习，应该带有弦外之音。他说，也许美国某种规模的先遣部队早就以工兵团（Civic Action Teams）的名义进驻帕劳，只是外界无从得知。根据帕劳总统府于脸书所公布的讯息，美军在7月中展开的“太平洋骑兵-21”演习，在帕劳就部署了50名美军。

至于美军是否有机会在帕劳设立军事基地？章荣明说：“前任总统(雷门格索)提出来的时候，美国国防部长没有对外表示什么意见。他们也是谈话完之后，帛琉（帕劳）总统跟新闻界发表谈话部份内容，希望美国来帛琉（帕劳）设军事基地，可是美国国防部长离开了，没有做任何回应。这次不一样，这次是(惠恕仁)到美国五角大楼去谈，美国新任国防部长也很积极、很正面看待这件事，所以我想是有可能的。”

他说，由于历史因素，美军在第二岛链可使用的海、空军基地稀少，目前仅有关岛及其邻近的天宁岛。在中国已经有能力突破第一岛链的前提下，章荣明认为，这两处的美军基地不足以防守整个第二岛链，因此，美国若与帕劳合作，即可缓解第二岛链缺乏军事基地之急。

不过，国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云则持不同的看法。他在接受美国之音采访时表示，被昵称为“关岛快递”的东风-26B弹道导弹已威胁到关岛的军事基地，也可直驱帕劳，因此，他认为，美军在帕劳建大型军事基地的可能性不高。不过，他也说，若在帕劳增加小型军力的配置，比如无人机、无人舰、无人潜舰则很符合拜登政府的战略思维。

苏紫云认为，中国的辽宁舰、山东舰仍属无法远航的“绿水海军”，但在第一岛链周边活动已不成问题。中国海军在003型航空母舰战力形成后，才算达到实质意义、可远征作战的“蓝水海军”。目前一般预估，解放军于2025年前才可能突破第一岛链，因此，美国目前在第二岛链仅部署警戒性的兵力，企图吓阻中共向西太平洋持续扩张势力。

苏紫云认为，美国前总统特朗普时期的海军部长肯尼斯·布雷斯维特（Kenneth Braithwaite）虽曾倡议重启太平洋第一舰队，但是拜登政府的海军更倾向支持“睡莲战略”（ Lily- Pad Strategy）。这项战略的主要内涵是在盟国内广泛布置小型据点，就像遍佈的朵朵睡莲，借由这些据点，美军就可以像青蛙一般，灵活地跳向任何目标。

随着前总统奥巴马推出“重返亚太”的战略，亚太地区成为五角大楼种植“睡莲”的重点地带，藉以將更多的美軍海陆战队、战斗机和舰艇部署在该地区。

苏紫云说，第二岛链的小岛符合美军“睡莲战略”的思维，而且可以避免日本、琉球、关岛等主要基地被摧毁的高风险。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山在接受美国之音采访时说，美国感受到中国在西太平洋地区的威胁，第二岛链是防止中国更加活跃的重要防线，未来在这边的军事活动將更加频繁。他说：“看起来美国在帕劳的这些活动会更为频繁，那么一些大型的武器、军舰甚至是战机，应该也会更常出现在帕劳。”

然而，美国设立军事基地也有财政考量，美国国会对于拨款相当严谨，一般来说得经过好几场听证会的程序，因此他说，目前还很难断言美军会不会在第二岛链设立更多永久性的军事基地。不过，可以肯定的是，美国的第一步將是更频繁地和帕劳的军事往来。

他认为，美国如果要加强在帕劳的军事部署，主要还是防范中国大陆突破第二岛链。此外，由于帕劳与台湾有邦交关系，一旦美军強化在帕劳的部署，考量到近年来美台军事交流越来越直接且频密，未来，也很可能看到美台跨域在境外的帕劳进行军事交流。

国防安全研究院决策推演中心的章荣明指出，帕劳三番两次邀请美军进驻，等于是不急着和中国大陆保持良好关系，但也同時陷入了美中间的大国竞逐关系。

他说，台湾重要防御设施都部署在西岸，东边防御相对脆弱，若被解放军绕过最南端的恒春半岛并直捣东岸就相当危险。美军若进驻帕劳并兴建新基地，將可扮演要塞角色，确保台湾南南东方之军事安全。而且，若台湾受到大陆军事攻击，美军不仅可从关岛派兵支援，亦可迅速从帕劳启航。

经派驻帕劳2年的前台湾外交官、时代力量国际部主任刘仕杰向美国之音表示，他认为美国短期内应该不会在帕劳设立军事基地，一来当地本来就有常驻工兵团，落实“自由联合协定”的象征，二来，就地理位置而言，从关岛或是夏威夷出兵协防帕劳并不困难，再加上，帕劳受到其他国家攻击的可能性不高，除非整体战略局势出现变化，否则他认为，美军似乎没必要在当地派驻作战部队。

他说，埃斯珀部长去年出访帕劳后，惠恕仁今年回訪五角大楼，应属礼貌性回访。刘仕杰还认为，帕劳虽然欢迎美军在当地增加部署，但也不见得就是站在中国的对立面。新冠疫情暴发前，帕劳九成的经济依赖观光产业，其中超过一半旅客来自中国。另外，帕劳跟美国的友好关系虽然无庸置疑的，但把邀请美军驻防与亲美划上等号，这说法不够精确。他说，帕劳是个聪明的国家，非常清楚如何在国际地缘政治中做到左右逢源。

刘仕杰说：“有人把帛琉（帕劳）形容为太平洋上的Jewish（犹太人），他们很会做生意。比较精确的描述应该是说，他们很清楚地知道，如何在美国以及中国之间找到一个符合他们利益的Position（位置）。”