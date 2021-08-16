20年后重掌阿富汗 塔利班何以势如破竹？

来源：香港01

作者：戴仑

自美国总统拜登宣布计划于今年9月11日前将所有美军士兵撤离阿富汗后，塔利班武装便犹如摧枯拉朽一般对阿富汗政府军展开攻势。并在过去一周内连下二十余座省会，及至于8月15日攻入首都喀布尔。

时隔20年后，由塔利班再次执政的阿富汗，将是怎样的光景？而在先后“埋葬了”大英帝国、苏联、美国之后，务必与之交涉的中国，又将如何面对这个“帝国坟墓”？

为此，我们采访了国际问题专家、浙江外国语学院环地中海研究院院长马晓霖。

01：几个月前阿富汗国内战事再起时，即使政府军拥有数倍的兵力，国际观察家也普遍认为塔利班的战斗力强于政府军，但塔利班在过去几周内摧枯拉朽之攻势还是令人意外。塔利班为什么会这么迅猛？

马晓霖：这与塔利班在战略上与政治上取得的关键胜利有关。

在战略上，阿富汗北方本是传统反对塔利班势力的地区，也是著名的“北方联盟”大本营，塔利班此番在战略方向上优先对北方发动攻势，“刨根断后”，应该是汲取了此前“北方难收”的历史教训，使那些借重跨境民族势力的部落领袖和军阀失去依讬，提前解决后顾之忧。

在政治上，塔利班不但表明其武装拥有压倒对手的意志和士气，而且也不乏基层群众乃至部分政府军认可。尤其阿富汗北方本非塔利班的传统势力范围，但塔利班在北方如此顺利，颇为出人意料，表明北方各族百姓厌战思和。

同时，拥有强大武装和美国空中掩护的政府军如此溃败，甚至不战而让出数座省城，大涨塔利班威风。我个人怀疑，塔利班已经提前和北方传统军阀、部落首领谈好了交易，进而对喀布尔政府釜底抽薪。13日，曾发誓血战的“赫拉特之狮”、原“北方联盟”领袖之一伊斯梅尔（Mohammad Ismail Khan）便公开投入塔利班怀抱。

01：言及美军的空中打击，就在几天前，阿富汗政府军还公开表达了得到美国空军力量支援后对于战局的乐观之情，但现在看来B-52轰炸机对塔利班的空袭根本就是杯水车薪。

马晓霖：空中优势不足以对付游击化的塔利班武装，这已经被美国20年的军事实践所建言。阿富汗政府军的数量不少，但有媒体怀疑，政府军内部有很大比例可能是“空饷”部队。

其实客观地讲，即使30多万政府军中的18万作战部队满员足编，也很难有效守卫34个中心城市。以“固守城池”为指导思想的消极防御，只能分散和摊薄兵力，无法积极机动或集中优势兵力群歼塔利班主力。

01：有观点认为美国的撤离出卖了喀布尔政府。

马晓霖：美国不是今天才出卖喀布尔政府的。特朗普政府2020年与塔利班签署停火撤军协议时，就已经背叛了它扶持的喀布尔政府，因为塔利班是以“阿富汗伊斯兰酋长国”名义与美国签署的三种文字协议，协议不仅赋予了塔利班以合法政权的地位，而且还要求协议由联合国背书。这种制造“一国两府”的不负责任做法，表明了美国不可靠。

在没有看到阿富汗和平进程有效推进的关头，拜登政府非常决绝地宣布撤军，进一步拋弃了喀布尔政府，也变相鼓励了塔利班的武装夺权。拜登反复重申喀布尔政府只能“自己战斗”，其他美国官员大都抱怨和指责喀布尔官员无能，似乎美国出兵阿富汗20年来的经略失败只能归咎于喀布尔政府。

01：在塔利班发起全面攻势之前，中国针对阿富汗的动作就引发了国际关注，尤其是中国外长王毅7月28日在天津会见来华访问的阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）一行。

马晓霖：近期中国围绕阿富汗的动作较为频繁。

如2021年7月21日，中国外交部任命岳晓勇为阿富汗事务特使，岳晓勇是前中国驻约旦大使，又曾在美国担任外交官，可以说是熟悉基督教与伊斯兰教两种文化的资深大使，可见中国对阿富汗的重视。2021年7月12日至16日，中国外长王毅连续访问土库曼、塔吉克、乌兹別克，都将阿富汗问题作为讨论的核心；2021年7月14日，上海合作组织外长理事会也就阿富汗问题展开了重点讨论。

可以说，中东和中亚是这段时间中国的两个外交热点。

01：中国对于阿富汗的利益关切是什么？

马晓霖：阿富汗是同中国接壤的重要国家，中国的首要利益诉求是希望阿富汗稳定、发展、繁荣，不能给暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力这“三股势力”提供土壤。“三股势力”一旦与“疆独”产生联系，将对中国造成巨大风险。

不管阿富汗将来由谁执政，中国希望执政者不再实施激进的政策，比如绝不能像曾经那样给“东伊运”组织提供训练营地。这也是为什么王毅外长最近在同塔利班领导人会面时，强调“东伊运”是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，希望塔利班同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击。中国希望维护阿富汗局势的稳定，不能使之成为动乱之源，恐怖之源。

此外，阿富汗局势的不稳定还将威胁到中国在阿富汗的大量投资，包括威胁到中巴经济走廊（CPEC）和其他中国在巴基斯坦的投资项目。中国还希望藉助阿富汗进一步打通“一带一路”，通过在阿富汗、巴基斯坦、伊朗等地修建中亚铁路网，与中国本土的铁路网连接，以节省陆路运输的时间成本。当然，前提是阿富汗局势稳定。

同时，中国也希望未来阿富汗能够实施独立自主的外交政策，减少美国插手干预中亚地区的机会。阿富汗如果实现了统一，也有望成为印巴之后第三个加入上海合作组织（SCO）的非创始成员。

01：说到上合组织，除了新晋加入的印度与巴基斯坦，斯里兰卡与孟加拉已成为上合的观察员国和伙伴关系国，最近沙特、埃及也成为上合的伙伴关系国。上合组织有一种向南亚和中东扩展的趋势。

马晓霖：我个人反对上合组织的无限西扩。实际上，2017年6月9日印度和巴基斯坦的加入就给上合组织带来了巨大的麻烦，印巴将近20亿的人口、繁杂的教派，把印巴之间的矛盾直接带给了上合组织。

2017年我曾经写过一篇文章《上合西扩的边界究竟在哪里》，回应当时热议的土耳其申请加入上合组织。土耳其是北约成员，接纳土耳其会涉及上合与北约的交叉，甚至有可能把俄欧之间的矛盾变成中俄与北约之间的矛盾，我对此举并不支持。

文章中我还反对上合在阿富汗之外继续扩容，尤其不赞成纳入伊朗。阿富汗与伊朗之间是中亚与西亚的分野，涉及西亚就意味着牵扯到中东问题，上合扩大至西亚将加深中欧之间的利益纠葛。埃及、沙特、以色列已经提交加入上合的申请，一旦申请通过，我认为对中国是不利的。

01：塔利班全面掌权已是必然。很多人关心，塔利班在成立近三十年来，是否有什么变化？它的教义有没有变温和？

马晓霖：塔利班的教义没有变化，底色始终是保守的。塔利班奉行的还是正统、传统的教义，比如认为流行音乐是奢靡的，认为女性不能被用来消费，露脸、在公开场合表演都属于女性被消费的范畴。经过二十多年的颠沛流离，塔利班也意识到必须要从策略上改变自己的形象塑造，但也仅限于策略上的调整，塔利班的教义始终是保守的。

如果说塔利班本身有什么变化，主要是在于其内部分化加重，现在塔利班内部分为本土派、海外派、组合派、强硬派，不同的派別又与亲沙特、亲阿联酋、亲土耳其、亲巴基斯坦等不同的势力交织，和美国在奥巴马时代面对的塔利班已经有所不同。

塔利班目前需要解决两个问题，一个协调好内部的派系纷争，另一个是需要对塔利班本身进行升级改造。塔利班必须对过去的自己进行革新，开始融入现代社会。如果想要成为国际社会的一员，塔利班不可能再像过去那样统治阿富汗。

01：既然内部分化这么严重，塔利班靠什么凝聚战斗力？

马晓霖：第一，塔利班的高层组织称为“舒拉”，“舒拉”意为协商会议，是塔利班元老进行集体决策的班子，在塔利班内部有很强的号召力。

第二，由于塔利班此前控制的地区多数是农村，在一定程度上可以逃避管控，能够依靠毒品经济来发展壮大。如果说阿富汗政府军士兵月收入为一百美元，那么塔利班士兵的收入就能达到三百美元。对士兵来说，参军就是一份工作，他们当然倾向于收入更高的选择。塔利班就是把贩卖毒品获得的收入拿来给士兵发军饷，吸引更多的人加入，充实自己的力量。

第三，塔利班整体是个政教合一的武装，大部分人被灌输了强烈的拯救伊斯兰土地的宗教观、圣战思想，显然比更为功利、腐败的政府军更有战斗力。

相比之下，喀布尔政府内部的存在肉眼可见的内耗，2014年8月加尼（Mohammad Ashraf Ghani）上台的时候，宣布与对手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）组建民族团结政府，加尼就任总统，阿卜杜拉出任新设立的首席执行官一职。这种“双头政府”现象从未在第二个国家出现，体现了阿富汗政府内部难以解决的派系斗争问题。

01：塔利班未来如何为阿富汗带来稳定？

马晓霖：塔利班重新夺取江山，肯定想恢复“伊斯兰酋长国”，即延续政教合一的旧有政权，且由南部的主要民族普什图人控制政权和关键权力。但是，如果从长治久安考虑，阿富汗国家建构必须充分考虑复杂的民族、宗教、派系等因素，否则很难保证持久稳定。

阿富汗兴都库什山脉以北的地区主要是塔吉克人、乌兹別克人、土库曼人等少数民族，加起来大约占总人口的39%左右。兴都库什山脉以南主要是普什图人，占阿富汗42%的人口，而塔利班只能说是普什图人中的一部分。

普什图人内部也存在巨大的派系之争，整体上分三大派：卡尔扎伊（Hāmid Karzai）为首的派別，以首都喀布尔和与巴基斯坦接壤的东部地区为家族主要势力范围；阿卜杜拉派系则处于坎大哈在内的南部地区；第三个派系是两个自称是加兹尼王朝皇帝马赫穆德（Shāh Mahmūd Hotak）后代的家族，两个家族都声称自己代表“圣意”。

现在谈未来阿富汗的政治重建，我觉得应当借鉴“黎巴嫩模式”。当年法国结束殖民统治之后，黎巴嫩《民族宪章》规定按教派分割权力，划分了基督徒、穆斯林（什叶派和逊尼派）、德鲁兹人等不同信徒的势力范围。我曾预测过伊拉克将会借鉴“黎巴嫩模式”，而现在伊拉克联邦的政权组织方式就是如此。伊拉克大部分人口是阿拉伯什叶派，国土西部有逊尼派，北部是占总人口23%的库尔德人自治区。目前伊拉克总统由库尔德人出任，总理更多时候是什叶派，其他政府要职由逊尼派掌握。

未来阿富汗也应该是这样，塔利班应该按照阿富汗国内的人口分布，以普什图人为主，塔吉克人次之，打造多民族多派系参与的分权制衡制度体系。通过法律方式把政权利益固化，形成内部制衡，如此一来，国家也就相对稳定了，这对塔利班的执政也有好处。