身在阿富汗的中国人：“没人猜到塔利班来得这么快”

来源：澎湃新闻

作者：喻晓璇

从占领阿富汗第一个省会城市，到“包围”首都喀布尔，阿富汗塔利班花了10天。几天之前，阿富汗首都喀布尔的街头还如往常般维持着“表面的正常”，但几乎在一夜之间，这座城市变得“空空荡荡”。

当地时间8月15日，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，塔利班武装人员正在喀布尔郊区待命，其谈判代表则进入了阿富汗总统府，希望能实现喀布尔的“和平交接”。

“以前街上有许多检查站，现在所有的检查站都已经撤销掉了，也看不到军警。”当地时间15日，在驻喀布尔某国际组织从事安全相关工作的中国人小冉（化名）接受澎湃新闻采访时表示，“街上已经没有人了，普通人应该都在家里躲着。”

“前一天还有人说政府军一定能守住喀布尔。”

“我们从昨天（8月14日）开始就已经不准出门了，全部呆在房间里面，营地已经封锁了。”小冉说道，“我们也有一些雇员在外面，他们会负责与我们分享消息，为了保护当地员工的安全，我们也已经没有让他们来上班。”

“其实前几天的情况完全跟平常差不多，唯一的感觉就是塔利班进城之前，我们的物价贵了不少，差不多贵了一半的样子。”小冉举例说道，喀布尔当地人卖的大饼一般是2阿富汗尼（约合人民币0.17元）到10阿富汗尼之间，但是在塔利班进入喀布尔的前几天已经涨到20阿富汗尼了。但小冉表示没有看到当地人囤购物资的现象，“我们的员工都不知道这回事，大家都没有猜到（塔利班来得这么快）。”

“昨天我们的员工群中还在说，相信政府军一定能守住喀布尔，然后今天（8月15日）大家就在讨论要怎么离开喀布尔的事了。”小冉表示，目前喀布尔的机场已经被美军接管，英美军队和盟国人员优先撤离，当地阿富汗人也无法逃到国外。“他们可能会开车离开，往南边或是北边走，回乡下去的也有。”

据《纽约时报》8月15日早些时候报道，美国外交官的疏散已进入高潮，一架接一架的直升飞机满载着乘客飞离地面，美国政府高级官员透露，被疏散的人群包括一群计划留在喀布尔大使馆的美国核心外交官，他们正在被转移到喀布尔国际机场的一个大院，他们将在那里停留一段时间，具体时间不详。

早在传出美军要撤离阿富汗的消息之后，喀布尔各处的外国使领馆就人满为患。一个月前小冉外出时看到了土耳其领事馆外排起的长队，“大家都想获得签证，赶快离开阿富汗”。

“是否对塔利班有恐惧，已经不是人民所考虑的问题了。能跑的人早就跑了，跑不掉的人就是跑不掉，他们更多是很难左右自己命运的人。”小冉说道，“对于我们的员工来说，你说他能跑吗？他可能也会真的怕，还有一些普什图员工无所谓，因为各个民族的观点和看法是不一样的。”

在外媒的报道中，8月15日的喀布尔充斥着慌乱和谣言。“塔利班到底在不在城里？”“美国人是否在守卫总统府？”这些都是人们迫切想要知道的。但是在小冉看来，目前的局势总体来说还比较稳定有序。

“目前来看，阿富汗的局势是暂缓平静的，因为毕竟美军还在机场，差不多两三千的美军士兵还没走。虽然早上8点的时候机场附近发生交火，但是没有太大，一天都比较平静。”小冉表示。

“从昨天晚上就开始停电了，今天早上六点钟短暂停了一会儿电，然后到现在又一直没有来电，我们都是用了自己的发电机。”小冉认为，停电的原因是发电厂里没有人去工作了，因为塔利班来了。

“我看到了消息，我们隔壁的公园里已经有塔利班扎营了，这说明塔利班进入城市没有遭遇抵抗，基本上就是和平交权。”小冉说道，“内政部的军官告诉我们，拟定前驻德国大使来当政府首脑，他们早上跟我发消息的时候也说，总统加尼不在总统府了，已经不知道去哪里了。”

《纽约时报》报道称，在喀布尔的一个公共汽车站，人们看到阿富汗安全部队的成员在等待坐车回家的途中就换上了便服。一群没有携带武器的军官似乎感到困惑：他们守卫的“绿区”当中，是否还有人？

俄罗斯卫星通讯社15日报道称，塔利班已经命令自己的部队进入喀布尔地区，与此同时，阿富汗总统加尼将按自己的条件辞职。但多家外媒援引阿富汗政府官员报道称，加尼已经离开阿富汗。

小冉表示，自己所在机构目前已处于最高戒备状态，但他们所担忧的并非塔利班，而是在塔利班占领喀布尔之后发生的暴乱和抢劫事件。“现在塔利班刚刚进城，街面上也是看不到警察的，所以不知道怎么处理这个情况，我估计如果塔利班不赶紧接管的话，就会出事。”